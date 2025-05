× Luxus-Sport: Das sind die teuersten Sportarten

Was als harmlose Freizeitbeschäftigung beginnt, kann schnell zur echten Investition werden. Laut einer aktuellen Analyse gehen folgende Sportarten besonders schnell ins Geld.

Sport ist längst mehr als nur ein Weg zu einem gesunden Körper. Es geht um Lifestyle, Status und Selbstoptimierung. In Zeiten von Instagram & Co. spielen stylishe Outfits, Hightech-Gadgets und perfekt inszenierte Trainingseinheiten eine immer größere Rolle. Die University of Europe for Applied Sciences (UE) hat nun analysiert, wie teuer es wirklich werden kann, wenn man sich voll und ganz einem Sport verschreibt. Für die Untersuchung analysierte die UE insgesamt 33.465 Artikel aus dem Online-Shop von Decathlon – darunter Kleidung, Grundausrüstung und Accessoires aus elf verschiedenen Sportarten.

Das Ergebnis: Wer dazugehören will, muss oft tief in die Tasche greifen.

Die Top 3 der teuersten Hobbys

Platz 1: Golf

Golf ist mit großem Abstand das teuerste Hobby unter den untersuchten Sportarten. Allein ein gutes Schlägerset kann mehrere hundert Euro kosten – und dazu kommen noch Golfbälle, spezielle Schuhe mit Spikes, Handschuhe, hochwertige Poloshirts sowie Zubehör wie Golfbags oder elektronische Entfernungsmesser. Wer regelmäßig spielt, muss außerdem mit weiteren Ausgaben für Platzgebühren, Mitgliedsbeiträge in Clubs und Golfunterricht rechnen. Kein Wunder also, dass Golf lange als „Sport der Reichen“ galt – und auch heute noch als Statussymbol betrachtet wird.

Platz 2: Klettern

Auf den zweiten Platz schafft es der Klettersport: Wer sicher in der Vertikalen unterwegs sein will, kommt nicht um eine hochwertige Ausrüstung herum. Dazu gehören Sicherheitsgeschirr (Gurt), Karabiner, Seile, Helme, Kletterschuhe und Chalkbags. Für das Bouldern in der Halle ist die Ausstattung etwas günstiger, aber beim Outdoor-Klettern können die Kosten schnell explodieren. Hinzu kommen Transport- und Reisekosten zu Kletterspots, Kursgebühren für Anfänger oder Fortgeschrittene und laufende Erneuerungen der sicherheitsrelevanten Teile. Auch hier gilt: Sicherheit hat ihren Preis.

Platz 3: Reiten

Der Pferdesport gehört traditionell zu den teuren Hobbys – und das beginnt bereits bei der Basisausrüstung. Reithelm, Sicherheitsweste, Reithosen, Stiefel, Handschuhe und Jacken machen zusammen schon einen erheblichen Betrag aus. Hinzu kommen Sattel, Trense und Pflegemittel, wenn man ein eigenes oder Pflegepferd reitet. Regelmäßige Reitstunden, Stallmiete oder Pferdepflege treiben die laufenden Kosten weiter in die Höhe. Auch der Besuch von Reitturnieren oder Ausritte mit Begleitung schlagen zu Buche.

Die günstigsten Sportarten

Nicht jeder Sport muss gleich ein Loch ins Portemonnaie reißen. Vor allem Schwimmen, Laufen und Fußball sind kostengünstige Hobbys. Hier reichen oft ein paar gute Schuhe, Badehose oder ein einfacher Ball – schon kann’s losgehen. Viele öffentliche Einrichtungen, Parks und Bolzplätze machen den Einstieg zusätzlich einfach und kostenlos.