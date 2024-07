× Amazon Prime Day: Die 32 besten Angebote

Heute und morgen lässt Amazon für Prime-Mitglieder die Preise purzeln.

Der Amazon Prime Day ist gestartet: Prime-Mitglieder dürfen sich am 16. und 17. Juli 2024 auf satte Preisrabatte freuen. Zum 10. Jubiläum des Prime Days gibt es vielversprechende Angebote in allen Kategorien – von Bekleidung und Elektronik bis hin zu Haushalt. Auch bei Marken wie Apple, Samsung, Sony, Bosch, AEG, LEGO und WMF gibt es bei Amazon in den nächsten 48 Stunden vergünstigte Deals. Beliebte Amazon-Geräte wie "Fire TV Stick" oder "Echo Dot" sind zum Prime Day ebenfalls reduziert.

Das sind die 32 besten Angebote:

Amazon Devices

Haushalt und Smart Home

TV und Technik

Voraussetzung für die Teilnahme am Prime Day ist eine Mitgliedschaft bei Amazon Prime. Nicht-Mitglieder können sich einen kostenfreien Testzeitraum für 30 Tage anmelden – sofern das Testabo rechtzeitig gekündigt wird, entstehen keine zusätzlichen Kosten.