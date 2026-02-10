Wissenschaftlich belegt: Warum Raucher mehr Koffein brauchen als Nichtraucher

Raucher bauen Koffein deutlich schneller ab als Nichtraucher. Warum das so ist, welche Rolle die Leber dabei spielt, das lesen Sie hier.

Machen Raucher mehr Kaffeepausen? Ja. Brauchen sie auch tatsächlich mehr Koffein? Ebenfalls ja. Was für viele nur nach Büro-Klischee klingt, ist wissenschaftlich ziemlich gut belegt: Wer raucht, baut Koffein im Körper deutlich schneller ab als Nichtraucher:innen und braucht deshalb oft mehr Kaffee, um überhaupt den gleichen Wach-Effekt zu spüren. Klingt erstmal harmlos. Ist es aber nicht.

© Getty Images

Rauchen sorgt dafür, dass Koffein schneller verschwindet

Der Hauptgrund liegt in der Leber. Durch das Nikotin werden bestimmte Enzyme in der Leber besonders aktiv. Diese Enzyme sind genau dafür zuständig, Koffein abzubauen. Heißt übersetzt: Bei Raucher:innen wird Koffein einfach schneller „verarbeitet“ und damit auch schneller aus dem Körper entfernt.

Besonders spannend ist der Unterschied bei der sogenannten Halbwertszeit von Koffein. Bei Nichtraucher:innen bleibt Koffein im Schnitt rund sechs Stunden wirksam. Bei Raucher:innen dagegen nur etwa dreieinhalb Stunden. Die Folge: Der Kaffee wirkt zwar ganz normal, aber eben deutlich kürzer. Viele merken das ganz unbewusst und greifen automatisch früher wieder zur nächsten Tasse.

Deshalb trinken Raucher oft mehr Kaffee

Weil die anregende Wirkung schneller nachlässt, entsteht ein kleiner Kreislauf: Der Kaffee pusht kurz. Die Wirkung fällt schneller ab. Und schon kommt die nächste Kaffeepause. Nicht, weil Raucher:innen unbedingt mehr Lust auf Kaffee haben, sondern weil der Körper das Koffein schlicht schneller abbaut.

© Getty Images

Doppelte Belastung für Herz und Kreislauf

Ein weiterer wichtiger Punkt: Viel Kaffee und Rauchen zusammen belasten das Herz-Kreislauf-System stärker als das Rauchen allein. Koffein wirkt anregend auf Puls und Blutdruck. Nikotin tut das ebenfalls. In Kombination kann das den Körper zusätzlich stressen, vor allem bei regelmäßig hohem Kaffeekonsum.

Dass Raucher:innen mehr Koffein brauchen, ist kein Mythos, sondern eine direkte Folge des schnelleren Abbaus im Körper.