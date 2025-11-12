Studie beweist: Warum Kaffee das Altern verlangsamen könnte

Kaffee wirkt nicht nur gegen Müdigkeit, tatsächlich könnte er sogar helfen, im Alter fit und beweglich zu bleiben. Was Forschende jetzt über das Anti-Aging-Potenzial der Bohne herausgefunden haben, lesen Sie hier.

Für viele ist Kaffee morgens einfach nicht verhandelbar. Ohne den ersten Schluck läuft gar nichts. Aber was, wenn die geliebte Tasse nicht nur den Kreislauf ankurbelt, sondern uns auch jung und fit hält? Eine aktuelle Langzeitstudie liefert jetzt richtig gute Nachrichten für alle Kaffeeliebhaber:innen.

Forscher:innen haben über 1.100 Erwachsene ab 55 Jahren sieben Jahre lang begleitet und herausgefunden: Wer täglich zwei bis vier Tassen Kaffee trinkt, zeigt im Alter deutlich weniger Anzeichen körperlicher Gebrechlichkeit. Die Teilnehmenden waren fitter, ermüdeten seltener und bewegten sich insgesamt agiler.

© Getty Images

Warum Kaffee mehr kann als wach machen

Der Schlüssel liegt natürlich im Koffein. Das sorgt nicht nur für den morgendlichen Energieschub, sondern aktiviert auch die Muskulatur. In den Tests schnitten die Kaffeetrinker:innen bei Kraft- und Beweglichkeitsmessungen besser ab. Beim sogenannten Timed Up and Go-Test - also dem schnellen Aufstehen, Gehen und Wiederhinsetzen - zeigten sie spürbar mehr Energie. Heißt übersetzt: Regelmäßiger Kaffeekonsum könnte schon in mittleren Jahren helfen, im Alter beweglich und aktiv zu bleiben.

Schutz vor Muskelschwund

Mit zunehmendem Alter verlieren viele Menschen Muskelmasse: Stichwort Sarkopenie. Betroffen sind bis zu 40 Prozent der über 80-Jährigen. Doch auch hier scheint Kaffee ein kleiner Gamechanger zu sein.

In einer weiteren Studie mit rund 8.000 Teilnehmenden zeigte sich: Wer am meisten Kaffee trank, hatte im Schnitt 13 Prozent mehr Muskelmasse als diejenigen, die am wenigsten tranken.

© Getty Images

Das Kaffee-Geheimnis auf Zellebene

Auf molekularer Ebene aktiviert Koffein den sogenannten AMPK-Schalter in unseren Zellen. Dieser ist eine Art Energie-Sensor, der hilft, Energie effizienter zu nutzen und Reparaturprozesse anzukurbeln.

Kurz gesagt: Kaffee hilft den Zellen, beschädigte DNA zu reparieren, Stress besser zu verkraften und sich häufiger zu erneuern. Das alles sind zentrale Prozesse, wenn es ums biologische Altern geht.

Mit anderen Worten: Ihr Kaffee ist vielleicht das natürlichste Anti-Aging-Getränk überhaupt.

© Getty Images

Wie viel Kaffee ist gesund?

Natürlich gilt: Die Dosis macht es.

Empfohlene Menge: bis zu 400 mg Koffein pro Tag, also etwa 4-5 Tassen Kaffee.

Wer zu viel trinkt, riskiert Herzrasen, Bluthochdruck oder Schlafprobleme.

Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen sollten besonders vorsichtig sein.

Alle anderen dürfen sich freuen: Der tägliche Coffee Fix ist nicht nur Genuss, sondern möglicherweise auch ein kleiner Schutzschild gegen Altersgebrechlichkeit. Also: Beim nächsten Espresso dürfen Sie sich ruhig denken - das ist Anti-Aging im Becher!