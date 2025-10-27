Winterzeit: Mit diesen genialen Tricks vertreiben Sie die Müdigkeit

Am Sonntag wurden die Uhren auf Winterzeit umgestellt und die Tage werden immer kürzer. Fühlen Sie sich jetzt schon müde, träge und sehnen sich nach einem kleinen Schläfchen? Keine Panik! Wir haben die besten Tipps, wie Sie mit neuer Energie und guter Laune durch die kalte Jahreszeit kommen.

Die Tage werden kürzer, die Temperaturen sinken, und die Stimmung geht oft genauso schnell in den Keller. Die Zeitumstellung bringt unseren Körper ordentlich aus dem Takt und macht uns anfälliger für die typische Wintermüdigkeit. Sobald es früher dunkel wird, produziert der Körper vermehrt das Schlafhormon Melatonin, was uns zusätzlich träge macht. Doch keine Sorge, den Winterblues können Sie überlisten!

Tageslicht tanken

© Getty Images

Kaum wird es dunkel, setzt der Körper auf "Schlummer-Modus". Das liegt an der vermehrten Ausschüttung des Schlafhormons Melatonin. Nutzen Sie deshalb die Mittagszeit, um so viel Tageslicht wie möglich zu tanken! Ein kurzer Spaziergang in der Pause reicht schon, um Ihre Serotoninspeicher aufzufüllen. Dieses Glückshormon macht uns nicht nur wach, sondern hebt auch die Stimmung.

Bewegung an der frischen Luft

Klar, jetzt ist es draußen oft nass, windig oder eisig. Aber auch bei niedrigen Temperaturen kann ein Spaziergang an der frischen Luft wahre Wunder wirken. Joggen, Nordic Walking oder einfach ein Spaziergang können wahre Müdigkeitskiller sein! Zudem sorgt körperliche Aktivität für die Ausschüttung von Endorphinen – den Glückshormonen – die für bessere Laune und mehr Energie sorgen.

Tageslichtlampen

© Getty Images

Wenn das Sonnenlicht draußen Mangelware ist, gibt es eine tolle Alternative: Tageslichtlampen. Diese künstlichen Lichtquellen simulieren das Sonnenlicht und helfen, die Wintermüdigkeit zu bekämpfen. Sie sollten dabei eine Lichtstärke von mindestens 3.000 bis 10.000 Lux haben und einen geringen Blaulichtanteil. Eine halbe Stunde morgens vor der Lampe genügt, um Ihnen einen Energieschub zu verleihen. Natürlich ist ein Spaziergang in der Sonne immer noch die beste Lösung, aber wenn das Wetter mal gar nicht mitspielt, ist diese Alternative goldwert.

Essen, das Ihnen Energie gibt

Was auf den Teller kommt, hat direkten Einfluss auf Ihre Energielevels. Wer sich ausgewogen ernährt, bleibt fit und voller Tatendrang! Frisches Obst, Gemüse, Nüsse und Hülsenfrüchte sind genau das Richtige, um die Wintermüdigkeit zu vertreiben. Und nicht vergessen: Trinken Sie ausreichend! Mindestens zwei Liter Wasser oder Tee pro Tag halten Sie frisch und leistungsfähig.

Koffein in Maßen

Der Griff zu Koffein ist oft der erste Schritt, wenn wir uns müde fühlen. Doch Koffein bringt uns nur kurzfristig auf Touren. Spätestens am Abend folgt dann der Crash. Besonders, wenn Sie es in den späten Nachmittagsstunden zu sich nehmen, kann es den Schlaf beeinträchtigen und die Müdigkeit am nächsten Tag verstärken.

Gute Schlafhygiene

Wer nachts schlecht schläft, wird auch tagsüber keine Energie haben – vor allem im Winter. Achten Sie auf gute Schlafhygiene: Vermeiden Sie Alkohol, Nikotin und das Blaulicht von Handys oder Computern vor dem Schlafengehen. Schaffen Sie sich ein entspannendes Ritual, das Ihnen hilft, runterzukommen. Ob eine Tasse Tee, ein gutes Buch oder eine Meditation – finden Sie heraus, was Sie beruhigt und Ihnen einen erholsamen Schlaf beschert.