Nicht Kaffee! Die besten Blitz-Tipps gegen Herbstmüdigkeit

Wenn die Tage kürzer werden und sich das Wetter von seiner grauen Seite zeigt, sind wir besonders erschöpft. Der erste Reflex? Wir greifen zu einer Tasse Kaffee. Doch das ist nicht wirklich die beste Lösung, um gegen die herbstliche Müdigkeit anzukämpfen.

Wenn die Sonne sich rar macht und der Himmel in trübes Grau taucht, gerät unser Energielevel schnell in den Keller. Die Tage werden kürzer, der Körper bekommt weniger Vitamin D ab und der Kreislauf kommt in den Winterschlaf. Doch keine Sorge, Sie müssen nicht in den Herbstblues verfallen! Mit den richtigen Tricks können Sie der Müdigkeit ordentlich die Stirn bieten. Und nein, es muss nicht immer der Kaffee sein.

Die besten Blitz-Tipps gegen Herbstmüdigkeit

Nicht zu viel Kaffee trinken

© Getty Images

Kaffee ist der schnelle Helfer, den viele von uns gerne nutzen, um den Tag zu überstehen. Doch zu viel Koffein kann den Körper stressen, zu Nervosität führen und sogar den Schlaf beeinträchtigen. Nach dem Koffein-Schub folgt oft ein Tief. Also statt sich in eine ständige Kaffee-Schleife zu stürzen, sollten Sie auf grünen Tee oder ein erfrischendes Ingwerwasser setzen. Die bringen Ihren Kreislauf ordentlich in Schwung und wirken wie ein natürlicher Wachmacher, ganz ohne die nervigen Koffein-Nebenwirkungen.

Morgens den Kreislauf ankurbeln

Ein kleines Power-Workout direkt nach dem Aufstehen kann wahre Wunder wirken! Das muss nicht das nächste Marathon-Training sein, ein paar Minuten Yoga oder einfache Dehnübungen reichen schon, um den Kreislauf so richtig zu aktivieren. Diese kurze morgendliche Bewegung wird Ihren Körper aus dem Winterschlaf holen und sorgt für den nötigen Frische-Kick für den ganzen Tag.

Bewegung an der frischen Luft

Der goldene Herbst ist ideal, um an die frische Luft zu gehen. Ein kurzer Spaziergang im Wald oder ein Besuch auf dem nahegelegenen Park sorgt nicht nur für eine Portion Vitamin D, sondern auch für frische Luft, die den Kreislauf anregt und die Stimmung hebt. Die bunte Blätterpracht und der frische Wind bringen garantiert einen starken Energie-Boost!

Die richtigen Lebensmittel

Im Herbst ist Vitamin D besonders wichtig, da wir durch die kürzeren Tage und das trübe Wetter weniger Sonnenlicht abbekommen. Achten Sie daher auf Lebensmittel, die reich an Vitamin D, B-Vitaminen und Omega-3-Fettsäuren sind. Fetter Fisch, Nüsse, Samen und grünes Gemüse versorgen den Körper mit genau den Nährstoffen, die er braucht, um fit und vital zu bleiben.

Ausreichend Schlaf

Im Herbst kommt es besonders darauf an, genug Schlaf zu bekommen. Die innere Uhr wird durch das kürzere Tageslicht beeinflusst, was den Schlaf-Wach-Rhythmus stören kann. Sorgen Sie für eine entspannende Abendroutine und gönnen Sie sich 7-8 Stunden Schlaf pro Nacht, Ihr Körper wird es Ihnen danken!

Freude am Herbst finden

© Getty Images

Der Herbst hat viele schöne Seiten! Nutzen Sie die bunte Jahreszeit, um sich an den kleinen Dingen des Lebens zu erfreuen. Gehen Sie raus, bemalen Sie Kürbisse und genießen Sie die Farbenpracht der Natur. Machen Sie sich einen gemütlichen Abend mit einem guten Buch oder einem Film und einer Tasse Tee. Wenn Sie sich auf die positiven Aspekte der Jahreszeit konzentrieren, werden Sie auch die Herbstmüdigkeit besser vertreiben.