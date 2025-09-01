Herbstdepression? Mit diesen Lebensmitteln essen Sie sich glücklich

Sommer ade, gute Laune weg? Kaum werden die Tage kürzer, schleicht sich der Herbstblues ein: Trübe Gedanken, miese Stimmung, null Energie! Aber keine Panik: Mit den richtigen Lebensmitteln können Sie Ihr Stimmungstief im Nu vertreiben und das gute Sommerfeeling zurück auf den Teller holen.

Die Tage werden kürzer und der Sommer verabschiedet sich. Kein Wunder, dass viele Menschen zum Ende des Sommers in ein kleines Stimmungstief rutschen. Doch bevor Sie sich in Melancholie verlieren: Ihr Teller kann zum besten Stimmungsbooster werden! Wissenschaftler bestätigen, dass bestimmte Lebensmittel die Produktion von Glückshormonen wie Serotonin ankurbeln und so die Laune heben. Wir zeigen, welche Snacks und Mahlzeiten Sie schnell wieder in gute Stimmung bringen.

Auf ballaststoffreiche Lebensmittel setzen

© Getty Images

Ballaststoffe sind nicht nur für eine gesunde Verdauung wichtig, sie haben auch einen direkten Einfluss auf unser Wohlbefinden. Ein Großteil des Glückshormons Serotonin wird im Darm gebildet. Ist dieser im Gleichgewicht, profitiert auch Ihre Stimmung. Diese Lebensmittel unterstützen die Darmflora, versorgen Sie mit wertvollen Nährstoffen und halten Sie länger satt:

Leinsamen

Bohnen oder

getrocknete Aprikosen

Der Effekt: mehr Energie, weniger Stimmungsschwankungen und ein stabileres Wohlbefinden.

Nahrungsmittel mit hohen Mengen an Tryptophan

Ohne die Aminosäure Tryptophan kann Ihr Körper kein Serotonin herstellen. Genau deshalb sind tryptophanreiche Lebensmittel echte Stimmungsaufheller. Besonders viel steckt in:

Eiern: ideal zum Frühstück, um voller Energie in den Tag zu starten.

Fisch und Fleisch: liefern neben Tryptophan auch wichtige Proteine.

Kichererbsen und Sojabohnen: perfekt für eine pflanzliche Ernährung.

Walnüsse: kleine Nervenstärker für zwischendurch.

Bananen: der süße Klassiker, wenn die Laune im Keller ist.

Regelmäßig in den Speiseplan eingebaut, helfen diese Lebensmittel, die Produktion von Serotonin anzukurbeln und bringen so mehr Leichtigkeit in den Alltag.

Kohlenhydrate mindern Stress

© Getty Images

Lange galten Kohlenhydrate als Dickmacher, doch sie sind echte Stimmungsbooster. Wer Kartoffeln, Reis oder Brot isst, sorgt dafür, dass der Körper Insulin ausschüttet. Dieses wiederum ermöglicht, dass mehr Tryptophan ins Gehirn gelangt, wo es dann in Serotonin umgewandelt wird.

Gleichzeitig senken Kohlenhydrate den Cortisolspiegel, also das Stresshormon. Wichtig ist nur die richtige Wahl: Vollkornprodukte wirken stabilisierend auf den Blutzucker und verhindern Heißhungerattacken. So bleiben Sie länger satt und ausgeglichener.