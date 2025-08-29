Schock-Studie enthüllt: Dieses beliebte Getränk enthält das meiste Mikroplastik

Mikroplastik treibt nicht nur in den Ozeanen, sondern wurde auch schon in unserem Körper nachgewiesen. Doch Forscher haben jetzt Erschreckendes entdeckt: Gerade das Getränk, mit dem die meisten Menschen in den Tag starten, bringt uns die größten Mengen Mikroplastik ins Blut.

Mikroplastik lauert überall. In den Ozeanen, in den Eingeweiden von Tieren, in unserer Luft und sogar in unserem eigenen Blut! Doch jetzt wird es noch schlimmer: Eine neue Studie der Universität Birmingham zeigt, dass ausgerechnet ein Getränk, das Millionen von Menschen täglich trinken, die größte Plastikfalle von allen ist.

Heißgetränke als Plastik-Schleudern

Die Forscher untersuchten 155 gängige Getränke: von Softdrinks über Eistee bis hin zu heißem Kaffee und Tee. Ziel war es, ein realistisches Bild davon zu gewinnen, wie viel Mikroplastik wir durchschnittlich mit Getränken aufnehmen. Das Ergebnis ist schockierend: Heiße Tees und Kaffees enthalten mit Abstand die meisten Plastikpartikel.

© Getty Images

Besonders alarmierend ist die Rolle von Einwegbechern. Sie bestehen oft aus einer Mischung aus Papier und dünnem Kunststoff, der sich bei hohen Temperaturen löst. Damit wird jeder „Coffee to go“ nicht nur zum Wachmacher, sondern auch zum Mikroplastik-Cocktail.

Schockierende Zahlen

Die Forschenden fanden in heißem Tee in Einwegbechern im Schnitt 22 Mikroplastik-Partikel pro Tasse. Bei Glasbechern reduzierte sich der Anteil auf 14 Partikel. Bei Teebeuteln waren die Zahlen noch schlimmer mit Spitzenwerten von 24 bis 30 Mikroplastik-Partikeln pro Tasse.

Eistee und kalte Getränke enthielten zwar auch Mikroplastik, jedoch in deutlich geringerer Menge. Die Ursache liegt vermutlich in den Produktionsverfahren und den hohen Temperaturen, die das Plastik der Verpackungen, Filter oder Becher ins Getränk übergehen lassen.

Ein unsichtbares Risiko für unsere Gesundheit

© Getty Images

Was bedeutet das für uns Verbraucher? Mit jedem Schluck heißem Tee oder Kaffee nehmen wir winzige Plastikteilchen auf, die unser Körper nicht abbauen kann. Diese Teilchen sind so klein, dass sie durch Blutbahnen wandern und sich in Organen ablagern können.

Bereits jetzt haben Wissenschaftler Mikroplastik in Blutproben, Lungengewebe und sogar im menschlichen Gehirn nachgewiesen. Welche langfristigen Folgen das haben wird, ist noch weitgehend unerforscht, doch Experten vermuten, dass die winzigen Partikel Entzündungen fördern, die Zellgesundheit beeinträchtigen und möglicherweise mit chronischen Krankheiten in Verbindung stehen könnten.