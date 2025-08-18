Studie enthüllt: Dieses Getränk am Morgen macht uns glücklich

Für viele ist er unverzichtbar: der Kaffee am Morgen. Ein kräftiger Schluck, und schon fühlt man sich wacher, energiegeladener und oft auch ein Stückchen glücklicher. Doch was uns bereits seit Jahren intuitiv klar war, wurde nun auch wissenschaftlich belegt: Kaffee macht tatsächlich glücklich!

Die meisten Menschen starten ihren Tag mit einer Tasse Kaffee. Für sie gehört der heiße Genuss genauso zum Morgenritual wie das Zähneputzen. Doch es ist nicht nur der Wachmacher-Effekt, den Kaffee mit sich bringt: Eine neue Studie der Universitäten Warwick und Bielefeld zeigt, dass Koffein auch die Stimmung hebt. Wer gleich nach dem Aufwachen eine Tasse Kaffee genießt, fühlt sich deutlich glücklicher. Das haben die Forschenden durch Beobachtungen von 236 jungen Erwachsenen herausgefunden.

Der Glücks-Kick für den Tag

In einer umfassenden Studie, die insgesamt mehr als 28.000 kurze Befragungen der Teilnehmer umfasst, wurde genau untersucht, wie sich der Koffeinkonsum auf das Wohlbefinden auswirkt. Das Ergebnis? Die positive Wirkung von Kaffee auf die Stimmung ist messbar und tritt besonders in den ersten Stunden nach dem Aufwachen auf.

© Getty Images

In den ersten 2,5 Stunden nach dem Aufstehen fühlt man sich nach einer Tasse Kaffee nicht nur wacher, sondern auch zufriedener und motivierter. Doch der Koffein-Effekt war nicht nur auf den frühen Morgen beschränkt. Auch am Abend konnte man einen leichten Anstieg positiver Gefühle beobachten, nachdem Kaffee konsumiert wurde.

Wie Kaffee unsere Stimmung beeinflusst

© Getty Images

Die Wissenschaftler führen die Wirkung des Kaffees auf die Blockierung von Adenosin-Rezeptoren im Gehirn zurück. Adenosin ist ein Neurotransmitter, der uns müde macht. Wenn Koffein diese Rezeptoren blockiert, fühlen wir uns wacher und energiegeladener. Gleichzeitig wird die Dopamin-Aktivität erhöht, was zu einem Anstieg der positiven Gefühle und einer verbesserten Stimmung führt.

Dieser Mechanismus ist besonders morgens wirksam, da der Adenosin-Spiegel nach dem Schlaf hoch ist. Der erste Kaffee am Morgen setzt genau hier an und gibt uns den benötigten Schub an Energie und guter Laune.

Studie lässt Frage offen

Die Studie lässt jedoch offen, ob Kaffee allein wirklich glücklich macht oder die Probanden aufgrund einer Koffeinabhängigkeit und der damit verbundenen Entzugserscheinungen trauriger waren, bevor sie ihren Morgenkaffee genossen. Die Forscher betonen jedoch, dass der Zusammenhang zwischen Koffein und positiven Gefühlen auch in Gruppen mit unterschiedlichem Koffeinkonsum und unabhängig von Schlafqualität und depressiven Tendenzen signifikant war.