× Über 1.000 Tassen pro Jahr! Österreicher sind kaffee-süchtig

Österreich liebt Kaffee, und das mehr denn je! Laut den jährlich erscheinenden Tchibo-Fakten wurden dieses Jahr umgerechnet mehr als 1.000 Tassen des beliebten Heißgetränks getrunken.

Österreich, das Land der Kaffeehauskultur, der Mehlspeisen und des gepflegten „Bleibens“. Doch wie es scheint, bleiben wir nicht nur gern sitzen, sondern auch treu – unserem Kaffee. Mehr als 1.000 Tassen pro Jahr wandern hierzulande pro Kopf durch Filter, Siebträger und Kapselmaschine.

Die Tchibo-Kaffee-Fakten – eine repräsentative Umfrage, die das Unternehmen gemeinsam mit NIQ/GfK umgesetzt hat – zeigt: Die Hälfte der Österreicher trinkt mehrmals täglich Kaffee, sprich zwei bis drei Tassen pro Tag.

In Tirol, Vorarlberg und Salzburg wird am meisten Kaffee konsumiert

Die Gruppe der 50- bis 59-Jährigen ist Kaffee-Spitzenreiter und trinkt durchschnittlich 3,24 Tassen pro Tag. Im Vergleich: Bei den 15- bis 29-Jährigen sind es durchschnittlich 2,16 Tassen.

In Tirol, Vorarlberg und Salzburg wird dabei, wie auch im Vorjahr, am meisten Kaffee konsumiert.

Genossen wird oft auch unterwegs: Über 80 Prozent der 30- bis 39-Jährigen trinken Coffee to go. Auch bei den 15- bis 29-Jährigen ist Kaffee zum Mitnehmen beliebt: 76,3 % konsumieren in dieser Altersgruppe Coffee to go. Nur die Gruppe der über 70-Jährigen trinkt ihren Kaffee lieber zuhause oder im Kaffeehaus.

Kaffee bedeutet Genuss

Doch warum ist Kaffee so beliebt und das quer durch alle Altersgruppen? Hierbei herrscht Einigkeit: Auf die Frage „Was verbinden Sie mit Kaffee“ lautet die meistgewählte Antwort (66,4 %): Genuss. Vor allem die mittlere und ältere Generation von 40 bis 70 Jahren empfindet so, an zweiter Stelle kommt für sie das Attribut „Entspannung“. Die 30- bis 39-Jährigen sehen Kaffeetrinken vor allem als liebgewonnenes Ritual und Pausenmoment. Das Aussehen – ob Latte Art, schönes Geschirr oder beigelegte Snacks – ist dabei nach dem Geschmack eindeutig das wichtigste Kriterium.

Auch der Preis kann die Kaffeeliebe nicht trüben: Fast 60 % geben an, ihren Kaffeekonsum auch dann nicht einschränken zu wollen, wenn die Kosten ihr Budget überschreiten sollten. Gekauft wird vor allem im Supermarkt. Das wichtigste Kaufkriterium: Geschmack. Für 40,5 % ist die Lieblingsmarke aber auch ein wesentlicher Aspekt.

Klassiker sind unschlagbar

Am liebsten trinken Österreicher*innen die Klassiker: Der Verlängerte hat an Beliebtheit gewonnen und liegt mit 35 Prozent auf Platz 1. Espresso und Cappuccino werden vor allem bei den 15- bis 29-Jährigen mehr getrunken. Sogar der klassische Filterkaffee legt in dieser Altersgruppe im Vergleich zum Vorjahr um 10 % zu. Insgesamt lässt sich ein leichter Trend hin zum puren Kaffeegenuss erkennen. Wenn Milch, dann am häufigsten tierische Produkte. Nur um die 11 % verwenden pflanzliche Milchalternativen im Kaffee.