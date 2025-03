Älteste Barista der Welt verrät ihre zwei wichtigsten Kaffee-Regeln

Italiens älteste Barista Anna Possi, Besitzerin der "Bar Centrale" im Dörfchen Nebbiuno, steht dort schon seit 1958 an der Kaffeemaschine. Wann was getrunken wird, sieht sie locker. Zwei wichtige Einschränkungen hat sie dennoch.

In Wien hat die Kaffeekultur eine lange Tradition. Doch wenn es darum geht, uns in Sachen Kaffee eines Besseren zu belehren, schaffen das wohl nur die Italiener. Sie sind bekannt für ihre besondere Art, Kaffee zu genießen, und haben dafür ihre eigenen, teils sehr strengen Regeln entwickelt.

Eine dieser ungeschriebenen Gesetze besagt, dass man nach 12 Uhr keinen Cappuccino mehr bestellen sollte. Denn der Cappuccino gilt in Italien als Frühstücksgetränk und sollte nur am Morgen, am besten zusammen mit einem Cornetto, getrunken werden. Nach dem Mittagessen einen Cappuccino zu trinken, gilt im ganzen Land als verpönt – es widerspricht ihrer Vorstellung von guter Verdauung.

Cappuccino nach 12 Uhr? Kein Problem!

Die 100-jährige Anna Possi sieht das allerdings ganz entspannt. Jeder, wie er will, meint die Barista. Sie findet, dass es beim Kaffeetrinken vor allem um den eigenen Geschmack geht. Jeder sollte das trinken, worauf er Lust hat, unabhängig von der Uhrzeit oder kulturellen Gepflogenheiten. Auch gegen einen Cappuccino nach zwölf Uhr mittags hat sie nichts einzuwenden. "Wer bin ich, dass ich meinen Gästen vorschreiben muss, wann sie welchen Kaffee zu trinken haben?", sagte Possi der Deutschen Presse-Agentur dpa. "Das kann jeder halten, wie er will."

Zwei wichtige Regeln beachtet Possi beim Kaffeegenuss trotzdem. Erstens: Kaffee und frisch gepresster Orangensaft passen für sie einfach nicht zusammen – diese Kombination sollte man besser vermeiden (vor allem beim nächsten Italien-Urlaub, wenn man sich böse Blicke ersparen möchte). Und zweitens: Nach einem ausgiebigen Mittagessen sollte man keinen Kaffee mehr trinken, weil der Magen dann ohnehin schon zu voll ist.

"Oma Anna" trinkt seit Jahrzehnten keinen Kaffee mehr

"Nonna Anna" ("Oma Anna") selbst betrifft das ohnehin nicht mehr: Die 100-Jährige hat schon Mitte der 1970er Jahre aufgehört, Kaffee zu trinken – des Blutdrucks wegen.