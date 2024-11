Espresso, Latte Macchiato, Cappuccino: Dieser Kaffee hat am meisten Kalorien

Espresso, Latte Macchiato, Cappuccino und Co. sind willkommene Energiebomben, um uns durch den Tag zu bringen. Doch manche der beliebten Heißgetränke haben es auch Kalorien-technisch ganz schön in sich.

Der Kaffee am Morgen ist für viele von uns nicht mehr weg zu wegzudenken. Einige können ohne die erste Tasse erst gar nicht den Tag beginnen, andere trinken mindestens drei Kaffees bis Mittag. Ob schwarz, mit viel Milch oder Milchschaum, ordentlich gezuckert oder mit leckerem Vanillesirup - der Kreativität sind mittlerweile keine Grenzen gesetzt, sodass Kaffee heutzutage nicht mehr gleich Kaffee ist. Die Auswahl ist riesig und so auch die Kalorienzufuhr. Während ein einfacher Espresso fast gar keine Kalorien hat, bringen es andere Sorten auf über 200 Kalorien pro Tasse.

Hilft Kaffee beim Abnehmen?

Kaffee wird oft als Wundermittel angesehen, da er den Stoffwechsel ankurbeln und so beim Abnehmen helfen kann. Tatsächlich regt das enthaltene Koffein die Fettverbrennung an und erhöht kurzfristig den Energieverbrauch. Studien zeigen, dass Kaffeekonsum die Thermogenese – die Wärmeproduktion im Körper – steigert, was wiederum zu einem höheren Kalorienverbrauch führt. Doch der Effekt ist meist nur vorübergehend und nimmt ab, sobald sich der Körper an das Koffein gewöhnt.

Kaffee im Kalorien-Check

Ein guter Kaffee bietet einiges: vielfältige Aromen, Kultur, anregendes Koffein – und in manchen Varianten auch eine ordentliche Portion Kalorien. Doch in welchem koffeinhaltigen Heißgetränk verstecken sich die meisten Kalorien?

Ein Espresso ohne Milch und Zucker hat fast keine Kalorien.



Kaffee-Getränk Kalorien 1 Latte macchiato, gezuckert 228 kcal 2 Chai Latte 174 kcal 3 Latte macchiato, ungezuckert 168 kcal 4 Kaffee mélange, gezuckert 136 kcal 5 Kaffee mélange, ungezuckert 100 kcal 6 Cappuccino, gezuckert 96 kcal 7 Cappuccino, ungezuckert 64 kcal 8 Kaffee creme, gezuckert 41 kcal 9 Kaffee creme, ungezuckert 21 kcal 10 Espresso, gezuckert 17 kcal 11 Kaffee schwarz, ungezuckert 2 kcal 12 Espresso, ungezuckert 1 kcal

Fazit

Die gute Nachricht: Kaffee selbst enthält nahezu keine Kalorien. Erst durch die Zugabe von Milch, Zucker und Toppings wird er zur Kalorienfalle. Wer auf die Figur achten möchte, sollte daher sorgfältig wählen, wie der Kaffee zubereitet wird. Dabei ist wichtig: Kaffee sollte nicht als Hauptmittel zur Gewichtsabnahme betrachtet werden, sondern eher als kleiner Helfer in Kombination mit einer ausgewogenen Ernährung und ausreichend Bewegung. Zwar kann das beliebte Heißgetränk die Leistungsfähigkeit und Motivation steigern, ersetzt aber keinesfalls einen gesunden Lebensstil.