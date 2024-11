× Taste Atlas kürt Tiroler Käse zu den schlechtesten Käsesorten der Welt

Käse ist nicht gleich Käse. Was für den einen ein Genuss ist, ist für den anderen kaum genießbar. „Taste Atlas“ hat die europäischen Käsesorten einmal genauer unter die Lupe genommen und die unbeliebtesten Sorten in einem Ranking aufgeführt. Auch ein Tiroler Käse fällt durch.

Europäische Käsesorten gelten weltweit als echte Delikatessen – doch nicht jede Sorte kann bei Käseliebhabern punkten. Die Online-Food-Plattform „Taste Atlas“ hat sich die Mühe gemacht, die Käsesorten zu ermitteln, die bei den Nutzern am wenigsten beliebt sind. Durch eine Auswertung von mehr als 30.000 Bewertungen präsentiert die Plattform nun die unbeliebtesten europäischen Käsesorten. Von Norwegen über Frankreich bis nach Deutschland – einige Käsevarianten stoßen selbst eingefleischten Käse-Fans eher sauer auf.

Platz 1: Gamalost (Norwegen)

Auf Platz 1 landet Gamalost, ein traditioneller norwegischer Käse, der vielen Verkostern offenbar nicht schmeckt. Der bräunliche, bröckelige Käse wird aus Sauermilch gewonnen und erhält durch eine spezielle Reifung einen intensiven, leicht ammoniakartigen Geruch und Geschmack, der einige an Leder und Heu erinnert. Trotz seiner Tradition und gesundheitlichen Vorzüge – er ist extrem fettarm und proteinreich – wird Gamalost oft als sehr gewöhnungsbedürftig beschrieben und fällt daher bei vielen Käseliebhabern durch. Nutzer würdigen die Komposition mit einer Durchschnittswertung von 1,6 aus 5 möglichen Punkten.



Platz 2: Bleu du Vercors-Sassenage (Frankreich)

Auch Frankreich, bekannt als Land der exquisiten Blauschimmelkäse, hat einen Kandidaten in der Liste der unbeliebtesten Sorten. Der Bleu du Vercors-Sassenage, ein Blauschimmelkäse aus den französischen Alpen, landet auf Platz 2. Während einige Gourmets die cremige Textur und den milden Schimmelgeschmack schätzen, empfinden andere ihn als zu schwach und wenig aufregend im Vergleich zu bekannteren Blauschimmel-Varianten wie Roquefort oder Bleu d’Auvergne. So hinterlässt er keinen bleibenden Eindruck, was ihn rund 2,3 von 5 Sternen beschert.

Platz 3: Hessischer Handkäse (Deutschland)

Mit dem dritten Platz zieht auch eine deutsche Spezialität in die Liste ein: der Hessische Handkäse. Dieser kleine, runde Sauermilchkäse ist in Hessen eine wahre Kultspeise, wird aber außerhalb der Region oft kritisch beäugt. Der Hessische Handkäse wird häufig mit Zwiebeln und Apfelwein serviert, doch sein kräftiger Geruch und säuerlicher Geschmack schrecken viele ab. Besonders die intensive Fermentation und die daraus entstehende Aromatik spalten die Gemüter: Für Liebhaber ist er ein unverzichtbares Kulturgut, für viele jedoch bleibt der Handkäse eine grenzwertige Gaumenherausforderung.

Platz 4: Casu Marzu (Sardinien, Italien)

Auf Platz 4 findet sich eine Käsesorte, die selbst unter den mutigsten Käseliebhabern berühmt-berüchtigt ist: Casu Marzu aus Sardinien. Dieser „Madenkäse“ wird traditionell hergestellt, indem lebende Käsefliegenlarven in den Käse eingebracht werden, um ihn zu fermentieren und seinen unverkennbar intensiven Geschmack zu entwickeln. Die Larven zersetzen den Käse von innen und machen ihn cremig bis flüssig. Während viele Einheimische und Feinschmecker ihn als Delikatesse schätzen, gilt Casu Marzu als No-go – nicht zuletzt wegen der aktiven Maden, die teilweise beim Verzehr noch im Käse vorhanden sind. Der Casu Marzu wird daher oft als „gefährlichster Käse der Welt“ bezeichnet.

Tiroler Graukäse gehört zu den unbeliebtesten Käsesorten

Auch ein österreichischer Käse schafft es ins Ranking der unbeliebtesten Käsesorten. Auf Platz 20 landet der Tiroler Graukäse, eine alpenländische Spezialität, die durch ihre Herstellung aus Magermilch und den kräftigen Geschmack besticht. Der Graukäse wird ohne Lab und mit sehr geringem Fettanteil produziert, was ihm eine bröckelige Textur und einen stark sauren bis leicht bitteren Geschmack verleiht. Sein intensives Aroma macht ihn jedoch für viele ungewohnt und teilweise schwer genießbar, besonders wenn man die zarten Noten eines milden Käseklassikers erwartet.

Die schlechtesten Käsesorten Europas im Überblick

Gamalost, Vik, Norwegen Bleu du Vercors-Sassenage, Sassenage, Frankreich Handkäse (mit Musik) Hessen, Deutschland Casu Marzu, Sardinien, Italien Travia da Beira Baixa, Castelo Branco, Portugal Queijo mestiço de Tolosa, Portalegre, Portugal Piacentinu Ennese, Sizilien, Italien Quartirolo Lombardo, Lombardei, Italien Paglierina, Piemont, Italien Harzer, Niedersachsen, Deutschland Nökkelost, Norwegen Tome fraîche, Aubrac, Frankreich Yorkshire Blue, Yorkshire, England Queijo Terrincho, Bragança, Portugal Queso Nata de Cantabria, Cantabria, Spanien Fontainebleau, Île-de-France, Frankreich Ädelost, Schweden Romadur, Bayern, Deutschland Ridder, Norwegen Trioler Graukäse, Tirol

Doch Geschmack ist (und bleibt) subjektiv.