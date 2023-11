World Cheese Awards: Die weltbesten Käsesorten kommen aus Österreich

Oktoberfest-Klassiker: Was ist eigentlich Obazda? Das Oktoberfest ist in vollem Gange und auf dem Wiesn-Menü finden sich viele bayerische Schmankerl. Brathendl, Kaiserschmarrn und Käsespätzle gibt es auch hierzulande. Der Begriff "Obazda" ist vielen jedoch neu. Wir verraten, was dahinter steckt.