× So räumen Sie ihren Kühlschrank richtig ein

Beim Sortieren des Kühlschranks gibt es einiges zu beachten. Wird er falsch gefüllt oder zu selten gesäubert, bilden sich schnell Keime. So machen Sie es richtig.

Verschimmeltes Gemüse, ranzige Butter, weiße Beläge auf dem Käse? Wenn Lebensmittel schnell verfaulen, kann das darauf hindeuten, dass Sie den Kühlschrank möglicherweise nicht richtig gefüllt haben. Dass leicht verderbliche Lebensmittel wie Milch, Fisch, Fleisch oder Wurstwaren nach dem Einkauf möglichst schnell gekühlt werden sollten, ist bekannt. Aber wohin genau sortiert man was? Bei welchen Temperaturen? Und was gehört eigentlich nicht in die Kühlung?

Optimale Kühlschranktemperatur

Die ideale Kühlschranktemperatur liegt bei vier bis acht Grad Celsius. Da warme Luft aufsteigt und kalte Luft sinkt, ist es in den obersten Regalen immer etwas wärmer als in den unteren Bereichen. Die verschiedenen Temperaturschichten sind daher wichtig zu beachten.

Kühlschrank einräumen: Wo kommt was hin?

In die oberste Ablage gehören Produkte wie Marmelade und Soßen. Auf das zweite Kühlregal von oben gehören Milchprodukte, wie Joghurt oder Käse. Auf das dritte Regal von oben legt man am besten fertige Speisen. Im unteren Bereich des Kühlschranks sollten Nahrungsmittel wie Wurst, Fleisch und Fisch aufbewahrt werden. Ganz unten ist das Fach für Obst und Gemüse. Dort gehören fast alle Obst- und Gemüsesorten hinein. Allerdings gibt es einige Ausnahmen: Südfrüchte wie Bananen, Kartoffeln und Fruchtgemüse wie Tomaten, Gurken oder Paprika gehören nicht in den Kühlschrank. Unter den Obstarten eignen sich für die Kühlschranklagerung: Marillen, Beeren (Erdbeeren, Heidelbeeren, Himbeeren etc.) Feigen, Kirschen und Trauben. Und an Gemüse: Artischocke, Blattgemüse, Blumenkohl, Brokkoli, Chicorée, Endivien, Erbsen, Lauchzwiebeln, Kohl, Lauch, Karotten, Pilze, Radieschen, Rettich, Rote Beete, Salat, Sellerie, Spargel, Spinat und Süßmais. In die Fächer an der Kühlschranktür gehören ganz oben Eier und Butter, angebrochene Tuben Senf. Unten in der Kühlschranktür sollten die Getränke stehen.

Eine gute Orientierung, was generell im Kühlschrank aufbewahrt werden sollte, bietet der Supermarkt. Nahezu alles, was dort gekühlt verkauft wird, sollte auch zu Hause im Kühlschrank gelagert werden. Oft gibt es auch einen Hinweis auf der Lebensmittelverpackung: "Nach dem Öffnen gekühlt lagern."