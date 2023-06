Darum sollten Sie Klopapier in den Kühlschrank legen

Auf einen Kühlschrank kann man in der Küche nicht verzichten. Im untersten Fach befindet sich meist das Gemüse, darüber das Fleisch, dann die Milchprodukte und ganz oben die Saucen. Inmitten der Lebensmittel eine Klopapierrolle. Welchen Nutzen diese hat, verraten wir nachstehend.

Zugegeben würden die meisten wahrscheinlich nicht erwarten, Klopapier zu sehen, wenn man den Kühlschrank öffnet. Doch es geht nicht darum, das Toilettenpapier an heißen Sommertagen kühl zu lagern. Vielmehr erfüllt das Papier im Kühlschrank eine wichtige Funktion.

Toilettenpapier im Kühlschrank beseitigt üble Gerüche

Die Aromen der verschiedensten Lebensmittel führen schnell dazu, dass ein unangenehmer Geruch im Kühlschrank entsteht, der sich in den schlimmsten Fällen bei Öffnung sogar in der Küche und den Rest der Wohnung ausbreiten kann. Den Geruch sollte man dennoch - so gut wie geht - versuchen zu mindern. Klopapier kann den üblen Mief im Kühlschrank blitzschnell beseitigen.

© Getty Images Toilettenpapier im Kühlschrank beseitigt üble Lebensmittel-Gerüche. ×

Um den Kühlschrank-Geruch loszuwerden, verwendet man am besten eine Rolle aus einer frisch geöffneten Verpackung, stellt diese in die Mitte des Kühlschranks und lässt das Papier die Arbeit ganz von alleine erledigen. Das Klopapier saugt nämlich Flüssigkeiten sowie unangenehme Gerüche auf. Ideal dafür geeignet sind mehr-lagige Rollen. Das Papier sollte man alle ein bis zwei Wochen entsorgen und auswechseln.

Eine langfristige Lösung ist natürlich nur, den Kühlschrank ab und zu gründlich zu reinigen. Als Notfalllösung eignet sich die Rolle allerdings ideal, um das Problem sofort zu beheben.