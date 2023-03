Diese Wandfarbe in der Küche schreckt Insekten ab

Wie sie Mücken und Co. mit Farben aus der Küche und Wohnung fernhalten.

Eine der wirksamsten Methoden, Insekten abzuschrecken, besteht darin, eine für sie unattraktive Umgebung zu schaffen. Wandfarbe ist eine Möglichkeit, wie man lästige Fliegen & Co. auf natürliche Weise vertreibt. Leider reagieren nicht alle Insekten aus dieselbe Art auf bestimmte Farben - hier muss man sich gezielt entscheiden, wo man sie einsetzt. Insbesondere für die Küche gibt es eine klare Empfehlung:

Fliegen & Mücken hassen Gelb

Fliegen lieben Sonnenlicht und dunkle Ecken, letztere weil sie sich dort in Sicherheit fühlen, weil sie mit dem Hintergrund verschmelzen. Fliegen reagieren auf das UV-Licht und sehen nicht das gleiche Farbespektrum wie der Mensch. Abgesehen von Dunkel und Hell werden sie von blauer Farbe magisch angezogen. Wer Fliegen abschrecken möchte, sollte zu gelben Vorhängen oder gelber Wandfarbe greifen. Forscher der Universität Florida fanden heraus, dass Fliegen von der Farbe Blau dreimal stärker angezogen werden als von Gelb, was sie sogar abzustoßen scheint. Küchenfronten in Gelb oder Orange sind also ein heißer Tipp für alle, die im Sommer viele Fliegen im Haus haben. Hier sind aber Pastellfarben der Vorzug zu geben, dass Wespen und Bienen sind von Knallfarben (siehe unten) angezogen fühlen.

Auch Gelsen fühlen sich in grellem Ambiente unwohl: Wer die Außenwände Gelb oder Orange streicht, kann die Quälgeister auf natürliche Art fernhalten. Dunkle Außenfassaden wirken für sie einladend: Mücken und Fliegen bevorzugen dunkle Farben, weil sie ihre Wärmerezeptoren besser nutzen, um Beute zu finden. Da Wespen agressiv auf Dunkel reagieren, sollte man sein Haus nicht in Braun, Anthrazit oder gar Schwarz streichen.

Fruchtfliegen sind launisch

Fruchtfliegen werden am frühen Morgen und am späten Nachmittag von grüner Farbe angezogen werden - dann, wenn sie am aktivsten sind. Rotes Licht zieht sie in der Mittagszeit magisch an. Auch auf Spiegeln verweilen sie gerne.

Dunkle Farben schrecken Wespen ab

Bienen und Wespen sehen viel schlechter als Menschen. Weiß wird von ihren Augen kaum wahrgenommen, während dunkle Farben Gefahr signalisieren. Man kann nicht alle Insektenarten über einen Kamm scheren, aber tendenziell ignorieren Wespen helle Farben und Weiß und fühlen sich von knalligen Farben angezogen.