× Tiefkühl-Tipps: Diese Dinge im Sommer beachten!

Richtiges Gefrieren schont die Lebensmittel und spart Energie. Die besten Tiefkühl-Tipps.

Mit den heißen Temperaturen steigt auch die Lust auf etwas richtig Kaltes, am besten tiefgefroren. Ob kühle Eiswürfel für ein erfrischendes Getränk oder ein köstliches Eis als frostiger Genuss – jetzt kommt es auf den Gefrierschrank an, denn der muss im Sommer auf Hochtouren arbeiten. Denn auch schmackhafte Früchte und gesundes Gartengemüse brauchen jetzt ein schönes Plätzchen im Tiefkühler.

Kühlschrank kaufen: Darauf achten!

Beim Kauf eines neuen Gefrierschranks sollte man nicht nur auf die Größe schauen, sondern unbedingt den Energieverbrauch im Auge behalten.

Da sticht besonders der neuen FNb 4655 Prime mit NoFrost aus dem Hause Liebherr hervor. Als weltweit erster Gefrierschrank in Energieeffizienzklasse B verringert er den Energieverbrauch deutlich. Die moderne NoFrost-Technologie macht das regelmäßige Abtauen hinfällig, denn sie schützt den Gefrierraum vor unerwünschter Vereisung und spart so Zeit und Geld. Weitere Features sind die schnelle und unkomplizierte Bereitung von Eiswürfeln dank EasyTwist-Ice und das praktische Touch & Swipe-Display für eine kinderleichte Bedienung.

Mit seinem Slim Ice Maker sorgt auch das Modell RR7000 von Samsung stets für gekühlte Getränke an warmen Tagen, All Around Cooling sorgt für Frischhalteeigenschaften bis in die kleinste Ecke, NoFrost+ verhindert Eisbildung. Außerdem zeichnet das Gerät sich durch viel Platz aus – mit 323 Litern ist es bei gleichen Abmessungen besonders geräumig. Wer ein Einbaugerät bevorzugt, könnte einen gründlichen Blick auf den Miele FNS 7794 E werfen, der neben optimaler Kühlung auch maximalen Komfort bietet.

Tipps zum Einfrieren