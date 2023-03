× Frühlingsputz: Mit diesen stylischen Küchen-Helfern gelingt's!

Durch das tägliche Kochen verdient die Küche beim Frühjahrsputz besondere Aufmerksamkeit. Nachstehend die schönsten Küchen-Helfer, um blitzschnell Ordnung in Ihre Regale, Schränke und Fächer zu zaubern.

Der Frühjahrsputz macht auch vor der Küche keinen Halt, und da kommt so einiges zusammen: Backofen reinigen, Kühlschrank putzen und Schränke auswischen. Doch, was gibt es Schöneres, als nach Hause zu kommen und alles aufgeräumt an seinem Platz vorzufinden? Und dabei sorgen stylische und praktische Küchen-Helfer für klare Ordnung. So lässt es sich gut organisiert in den Frühling starten!

Übersicht in den Küchenschränken

Überfüllte und unübersichtliche Küchenschubladen gehören nach dem Frühjahrsputz der Vergangenheit an. Aufbewahrungsboxen sorgen hier für klare Ordnung. Aus Glas oder dank transparenten Deckel sieht man auf einen Blick, was man auf Vorrat hat. So können Pasta, Reis oder Mehl schick verstaut werden.

Aufbewahrungsdosen-Set Omnia, 3-tlg, von Mepal

Aufbewahrungsboxen-Set Yuki, 3-tlg, von Westwing Collection

Optimale Kühlschrank-Organisation

Auch im Kühlschrank sollte alles seine Ordnung haben. Lieblingsgerichte und Speisereste können genauso stylisch aufbewahrt werden. Dank luft- und aromadichten Deckeln bleiben Gerichte und Kühlregal frisch.

Aufbewahrungsboxen Cirqula, 3er-Set, von Mepal

Ordnung auf der Küchen-Theke

Auch auf der Küchen-Theke oder -Insel können Deko und Aufbewahrung stylisch präsentiert werden. So können Kochbücher, Gewürze oder Saucen stilvoll in Szene gebracht werden und als besondere Deko-Highlights dienen.

Kochbuchständer Tosca, von Yamazaki

Aufbewahrungswagen Tower mit Griff, von Yamazaki