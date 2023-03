× Lieblingsort Küche

Sie ist der Ort des Zusammentreffens und der Kommunikation. Diese neuen Elemente verbinden Technik & Design.

In unseren Küchen spielt sich viel ab. Die Küche ist der Treffpunkt, an dem wir viele Stunden verbringen. Ordnung ist dabei essenziell für einen Ort der Hygiene und des Genusses. Heuer prägen minimalistische Designs unsere Küchenlandschaften.

Smart Storage Systems. Versteckte Fächer, eingebaute Regale und ausziehbare Schränke sind multifunktional, sie erweitern den Stauraum und lassen den Bereich im Handumdrehen in einen Wohnraum verwandeln. Der deutsche Küchenhersteller Bulthaup setzt auf innovative Designs, die ein harmonisches Ambiente erzeugen. Die gänzlich in die Wand integrierten Schränke ergeben ein geschlossenes Bild, welches mit Drehschiebetüren aufgelöst werden kann. Fast bis zum Boden reichende Türen in griffloser Ausführung ver­ändern das äußere Erscheinungsbild von einer funktionalen Küche zu einem Raumelement.

Dunkle Farben. Navy Blue oder Charcoal sind 2023 in den Küchen besonders gefragt. Diese Farben erzeugen ein gepflegtes Ambiente und schaffen klare Linien. Natürliche Materialien wie Stein und Holz – auch eine Kombination verschiedener Oberflächen – können ein interessantes Zusammenspiel ergeben und sind derzeit voll im Trend!

Nachhaltigkeit ist auch in der Küche ein Thema. Neben natürlichen Materialien und Holz spielt auch die Reduzierung des Wasserverbrauchs eine große Rolle. Innovative Designs gibt es bei Solitaire. Die „Waterbase“ ist eine elektrisch verschließbare Spüle, die zu einer Küchenfläche verwandelt werden kann. Eine spannende Technologie: Im reduzierten rechteckigen Design der Armatur verbergen sich zwei Wasserleitungen: eine für normales Leitungswasser und eine für aufbereitetes Wasser. Bis zu sechs verschiedene Wasserarten können angeboten werden. Bedient wird die „Waterbase“ über ein intuitives Touch-Display, das übersichtlich gestaltet ist. Per Fingertipp lassen sich die verschiedenen Wasseroptionen und anderen Funktionen auswählen.

So wird Ihre Küche wahrlich zum Lieblingsort in Ihrem Zuhause!

© HAIDER-URSLERMNG ×

Stainless Steel, kombiniert mit Holzelementen

Die italienische Designer-Marke Abimis setzt auf gebürstete Edelstahl-Oberflächen. Sie sind damit flecken- und kratzerresistent. Schwarze Accessoires lassen die Küche noch edler wirken.

© MR.TRIPPER ×

Unterschiedliche Oberflächen erzeugen ein schönes Gesamtbild

Holzböden oder -schränke lassen die Küche wärmer wirken. Marmor oder Steinzeugfliesen unterstreichen den Zentralpunkt der Wohnoase. Die Küche wirkt damit vielseitig und einladend. Die Edelstahl-Kochinsel von Abimis ist der Blickfang.

abimis.com

© HAIDER-URSLERMNG ×

Minimalismus und versteckter Stauraum

DAN Küchen sehen die Küche als Mittelpunkt des Zuhauses. Das Modell Silbermond/Lionga sorgt für Überblick und Wohlgefühl.

© HAIDER-URSLERMNG ×

Matt und Hochglanz gemischt

Auch die österreichischen Küchenhersteller HAKA kombinieren matte und glänzende Oberflächen.

haka.at

© DAN Küchen ×

Moderne Technologie

Die topmoderne „Amica“ -Küche von DAN ist funktional, ergonomisch und bietet vielfältige Ausstattungslösungen.

dan.at

© HAIDER-URSLERMNG ×

Smart Storage Systems von Bulthaup

Die funktionale Kücheninsel mit bis zum Boden reichenden Türen und der halb-seitig aufliegenden Barplatte gibt der Küche ein Tisch-Element. Die Schränke sind in die Wand integriert und ergeben ein harmonisches Bild.

bulthaup.com

© HAIDER-URSLERMNG ×

© HAIDER-URSLERMNG ×

Eine Spüle, die alles kann

The „Waterbase“ von Solitaire verwandelt die Spüle in einen Ort mit klarem Design und vielfältigen Funktionen. H2O in seiner schönsten Form – bis zu 6 verschiedene Wasserarten mit nur einem Klick. Preis auf Anfrage.

solitaire-home.com