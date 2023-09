McDonald's Hack: So sparen Sie beim Big Mac bares Geld

Ein ehemaliger McDonald's-Koch verrät einen geheimen Trick zum Sparen.

Knackiger Salat, Cheddar, leckeres Rindfleisch und die legendäre Big Mac Sauce. Der McDonald's Big Mac ist ein Fast-Food-Klassiker. In Österreich kostet der Burger durchschnittlich 5,29 Euro - der Preis kann jedoch je nach Ort und Filiale etwas variieren - in Autobahnnähe wird es beispielsweise etwas teurer.

So wird der Big Mac billiger

Jetzt will Ex-McDonald's Koch Mike Haracz einen Trick gefunden haben bei der nächsten Big Mac-Bestellung Geld zu sparen. Haracz hat nämlich unschlagbare Argumente dafür, bei McDonald's niemals einen Big Mac zu bestellen, und trotzdem zu dem Burger zu kommen.

In einem TikTok Video, das bisher über 130.000 Views generiert hat, sagt der Ex-Koch: "Bestellt an der Theke keinen Big Mac! Stattdessen solltet ihr das hier bestellen: Einen McDouble, der daherkommt wie ein Big Mac – man spart etwa zwei Dollar." Und bestätigt weiter: "Das ist der bessere Weg."

Doppel-Cheeseburger "wie ein Big Mac"

Ein McDouble (Doppel-Cheeseburger mit nur einer Scheibe Käse) kostet in Österreich durchschnittlich 2,59 Euro. Bei der Bestellung spart man sich also knapp 3 Euro!

"Der McDouble kommt mit einer Scheibe Käse, genau wie der Big Mac", erzählte Mike Haracz. "Es gibt kein Brötchen in der Mitte, er ist also nicht nur billiger sondern auch besser. Bestelle man ihn "wie einen Big Mac", bekomme man zudem die Big Mac-Sauce auf den Burger. Weggelassen wird dafür Ketchup und Senf. Das Einzige, was dann noch fehlt, ist der Salat, der jedoch auf Nachfrage auch oftmals auf den Burger gestreut wird – und vielen Fans des Big Macs auch nicht besonders wichtig ist.

Funktioniert der Trick?

Tiktok-Nutzer:innen haben den Spar-Trick bereits ausprobiert. Zumindest in den USA funktioniert der Hack in den meisten Filialen. Es gibt allerdings auch wenige Ausnahmen. Einige Tester wurden zur Kasse gebeten. "Man muss für Salat und die Big-Mac-Sauce extra bezahlen. Der Preis des Spezial-McDouble kommt somit auf den gleichen Preis eines Big Mac", schreibt ein User. Teurer sollte es laut Haracz allerdings nicht werden - somit ist der Trick auf jeden Fall einen Versuch wert! Fragen kostet schließlich nichts.