Die 50 besten Pizzerien Europas

Die italienischen Pizzaexpertinnen und -experten von "50 Top Pizza" haben die fünfzig besten Pizzerien in Europa gekürt. Eine beliebte Pizzeria aus Wien schaffte es unter die Top Five.

Es gibt kaum jemanden, dem eine leckere Pizza nicht schmeckt. Der gebackene Teig mit Tomatensauce, geschmolzenem Käse und ausgewählten Toppings ist für viele wie essbares Glück. Jedoch gibt es nichts schlimmeres, als in eine schlechte Pizza rein zu beißen. Daher hat das italienische Experten-Team von "50 Top Pizza" ihr Ranking der allerbesten Pizzerien in Europa veröffentlicht.

Pizza Ranking

Der erste Platz geht an das italienische Nachbarland Spanien. Die beste Pizza in Europa gibt es derzeit in der Sartoria Panatieri in Barcelonas Stadtteil Gràcia. Ihre Pizza mit gerösteter Kirschtomatensauce, Mozzarella und Basilikum-Hollandaise wurde mit der Goldmedaille ausgezeichnet.

Den zweiten Platz belegt das Kopenhagener Bæst. Dort zaubert der Küchenchef Christian Puglisi neapolitanisch-inspirierte Pizzen, welche er mit einem Sauerteigboden und Biobelag aufpeppt.

Der Gewinner der Bronzemedaille ist das 50 Kalò in der Nähe des Trafalgar Square in London. Das Restaurant von Ciro Salvo belegte im letzten Jahr ebenfalls den dritten Platz.

Der vierte Platz geht an die Österreichische Hauptstadt. Die Via Toledo Enopizzeria überzeugte mit ihren Gourmetpizzen und ihrer großen Auswahl an Weinen. Der Pizzabäcker Francesco Calò ist bereits eine feste Größe im europäischen Pizzapanorama, heißt es in der Begründung der Jury: "Die preisgekrönte Pizzeria mit Sitz in Wien und Dubai hat sich im Laufe der Jahre immer wieder durch die Qualität des Teigs und der verwendeten Zutaten sowie durch Innovation und exzellenten Service ausgezeichnet."

Der fünfte Platz geht an Pizza Zulu in Fürth in Deutschland. Der Mann hinter der Speisekarte, Gaspare Squitieri, gilt als der neapolitanische Pizza-Guru in Deutschland.

Das gesamte Ranking finden Sie HIER.

Italien hat ein eigenes Ranking

Doch wie kann es sein, dass keine einzige italienische Pizzeria unter den Top 50 ist? Tatsächlich gibt es für das Geburtsland der beliebten Speise ein eigenes Ranking, denn dort - das weiß jeder - ist die Pizza einfach unvergleichbar.