Die top 100 Restaurants in Österreich

100 Steirereck Heinz Reitbauer, Wien 99

Döllerer Andreas Döllerer, Golling 99

Landhaus Bacher Thomas Dorfer, Mautern 99

Konstantin Filippou Konstantin Filippou, Wien 98

Amador Juan Amador, Wien 98

Obauer Rudolf Obauer, Werfen 98

Silvio Nickol Silvio Nickol, Wien 98

Yscla-Stüva Benjamin Parth, Ischgl 97

Bootshaus Lukas Nagl, Traunkirchen 97

Ikarus Martin Klein, Salzburg 97

Mraz & Sohn Markus und Lukas Mraz, Wien 97

Taubenkobel Alain Weissgerber, Schützen am Gebirge 96

Rote Wand Chef’s Table Julian Stieger, Lech am Arlberg 96

Senns.Restaurant Andreas Senn, Christian Geisler, Salzburg 95

Geschwister Rauch Richard Rauch, Bad Gleichenberg 95

Hubert Wallner Hubert Wallner, Dellach-Maria Wörth 95

Ois Philip Rachinger, Neufelden 95

Die Forelle Hannes Müller, Weissensee 95

Paznaunerstube Martin Sieberer, Ischgl 94

Aend Fabian Günzel, Wien 94

Die Weinbank – Restaurant Gerhard Fuchs, Ehrenhausen 94

Gourmetrestaurant im Tannenhof Gustav Jantscher, St. Anton am Arlberg 94

Griggeler Stuba Nicholas Hahn, Lech am Arlberg 94

Stiar Gunther Döberl, Ischgl 94

Vigne Pfefferschiff Jürgen Vigne, Salzburg-Hallwang 94

Harald Irka am Pfarrhof Harald Irka, St. Andrä im Sausal 93

Kilian Stuba Sascha Kemmerer, Hansjörg Frick, Hirschegg im Kleinwalsertal 93

Oniriq Christoph Bickel, Innsbruck 93

Tian Paul Ivić, Mathias Martin, Wien 92

Toni M. Toni Mörwald, Aden Cinar, Feuersbrunn am Wagram 92

Aurelio’s Roland Auer, Lech am Arlberg 92

Lukas Lukas Kienbauer, Schärding 92

Kräuterreich by Vitus Winkler Vitus Winkler, St. Veit im Pongau 92

Mesnerhaus Josef Steffner, Mauterndorf 92

Tannheimer Stube Markus Pichler, Tannheim 91

Ötztaler Stube Michael Kofler, Sölden 91

Mangold Michael Schwarzenbacher, Lochau 91

Verdi Philipp Lukas, Linz 90

Wirtshaus Steirereck Heinz Reitbauer, Jürgen Schneider, Manuel Weissenböck, Turnau 90

Post Gourmet Stube Thomas Strasser, Lermoos 90

Berggericht Marco Gatterer, Kitzbühel 89

Herzig Sören Herzig, Wien 89

Esslokal Roland Huber, Hadersdorf am Kamp 89

Chef’s Table Mario Döring, Matthias Hendl, Telfs-Buchen 89

Mayer’s Restaurant Andreas Mayer, Zell am See 89

Schwarzer Adler Johannes Nuding, Hall in Tirol 89

Glass Garden Markus Mayr, Salzburg 89

Shiki Alois Traint, Gerhard Bernhauer, Wien 89

Didi Dorner im Magnolia Didi Dorner, Graz 88

Waldschänke Elisabeth und Clemens Grabmer, Grieskirchen 88

Alps & Ocean Patrick Müller, Daniel Walch, Grän 88

Der Kirchenwirt seit 1326 Stefan Birnbacher, Leogang 88

Gut Purbach Max Stiegl, Purbach am Neusiedler See 88

Tanglberg Max Schellerer, Vorchdorf 88

Dahoam Andreas Herbst, Leogang 88

Bärenwirt Manuel Ressi, Hermagor 88

Guth Thomas Scheucher, Lauterach 88

Moritz Roman Pichler, Grafenstein 87

Fabios Christoph Brunnhuber, Wien 87

Triad Uwe Machreich, Krumbach 87

Schlossherrnstube Patrick Raaß, Ischgl 87

Apron Stefan Speiser, Wien 87

Caramé Thomas Guggenberger, Velden am Wörthersee 87

Pramerl & the Wolf Wolfgang Zankl-Sertl, Wien 87

ZeitRAUM Stefan Eder, St. Kathrein am Offenegg 87

Rau Klemens Schraml, Großraming 86

Hubertus Stube Christian Jeske, Neustift im Stubaital 86

Sattlerhof Markus Sattler, Gamlitz 86

Sicher Michael Sicher, Tainach 86

Klösterle Ethel Hoon, Jakob Zeller, Lech am Arlberg 86

Das Lilienberg Oliver Drug, Tainach 85

Csencsits Jürgen Csencsits, Harmisch 85

Krainer Astrid und Andreas Krainer, Langenwang 85

Broadmoar by Johann Schmuck Johann Schmuck, Patrick Faist, St. Josef in der Weststeiermark 85

Terra Johann Schmuck, Stainz 84

La Torre Ristorante Rosemarie Trabelsi, St. Veit an der Glan 84

Krone Michael Garcia Lopez, Hittisau 84

Frierss Feines Haus Patrick Pass, Villach 84

Gaumenkitzel Peter Pichler, Kirchberg am Wechsel 84

Weiss Milena Broger, Erik Pedersen, Bregenz 83

Floh Josef Floh, Langenlebarn 83

Das Wolf Christian Wöber, Langenlebarn 83

Schwanen Franziska Hiller, Bizau 83

Vestibül Christoph Schuch, Wien 83

Wälder Stube 1840 Bernd Reimer, Hittisau 83

Kolm Michael Kolm, Arbesbach 82

Fuhrmann Walter Leidenfrost, Wien 82

Hofmeisterei Hirtzberger Erwin Windhaber, Weißenkirchen in der Wachau 82

Gasthaus Haberl Hans Peter Fink, Ilz 82

Sodoma „Zur Sonne“ Gertrude und Markus Sodoma, Tulln 82

Der Luis Alois Thaller jun., Anger 82

Der Gannerhof Josef Mühlmann, Innervillgraten 82

Fortino Christoph Parzer, Wels 82

Hörnlingen Dominic Mayer, Rankweil 82

Rahofer Alexander Imb, Kronstorf 82

Fuxbau Markus Gitterle, Stuben am Arlberg 82

Löwen Stube Thomas Carvalho de Sousa, Schruns 82

Schlosskeller Südsteiermark Markus Rath, Leibnitz 82

Weyerhof Franz Meilinger, Andreas Stotter, Bramberg am Wildkogel 82

Trippolt Zum Bären Josef Trippolt, Bad St. Leonhard