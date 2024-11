Warum jetzt alle auf gefrorene Gummibärchen abfahren

Der nächste Food-Trend lässt nicht lange auf sich warten: Gefrorene Sprite-Gummibärchen sind derzeit in aller Munde.

Nach dem Riesen-Hype um die Dubai-Schokolade macht jetzt ein neuer Süßigkeiten-Trend in den sozialen Netzwerken die Runde. Bei TikTok, Instagram und Co. essen Influencer jetzt gefrorene Sprite-Gummibärchen. Die vielen Kurz-Videos, in denen die Nutzer die süßen Bärchen selbst herstellen und dann geräuschvoll den Geschmackstest machen, haben bereits mehrere Millionen Aufrufe.

Riesen-Hype um Frozen Gummy Bears

Der neue Süßigkeiten-Trend erinnert an ein Experiment aus der Kindheit. Das Rezept besteht aus nur zwei Zutaten: Gummibärchen nach Wahl und Zitronenlimonade, in den meisten Videos Sprite.

So funktioniert's

Die Gummibärchen werden in einer Aufbewahrungsbox drapiert. Dann werden sie mit Sprite übergossen. Danach wandert das Ganze für etwa 12 bis 24 Stunden in den Kühlschrank, wo sie die Flüssigkeit aufsaugen und sich in ihrer Größe verdoppeln. Am nächsten Tag werden die Süßigkeiten auf einem Teller verteilt und wandern dann für mindestens drei Stunden ins Gefrierfach.

Für den viralen Faktor ist vor allem der Crunch-Test wichtig: Je knackiger sich die Hype-Süßigkeiten beim Reinbeißen anhören, desto größer ist die Chance, viral zu gehen. Dahinter steckt der sogenannte ASMR-Trend. In der Theorie sollen solche ASMR-Videos die menschlichen Sinne durch bestimmte Geräusche reizen und auf einige Menschen auch eine beruhigende Wirkung haben.

In den Geschmacks-Test-Videos freuen sich die Nutzer über das eisige Knirschen beim Reinbeißen. Die meisten beschreiben den Geschmack als sehr sauer.