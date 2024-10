Verrückt: Pastahauptstadt 2024 liegt nicht in Italien

Italien ist das Land der kulinarischen Klassiker und Nudeln sind fast schon Nationalgericht. Doch in diesem Jahr überrascht eine Stadt in einem ganz anderen Land als Pastahauptstadt.

Im Jahr 2024 wird der Weltnudeltag am 25. Oktober mit besonderen Feierlichkeiten begangen, die dieses Jahr in Philadelphia stattfinden. Die Veranstalter, die Unione Italiana Food und die International Pasta Organisation (IPO), haben die US-amerikanische Stadt zur "Pastahauptstadt" ernannt. Hier wird nicht nur gefeiert, sondern auch der Weltnudelkongress ausgerichtet, auf dem sich Experten und Fachleute der Branche versammeln.

Philadelphia, bekannt als die „Stadt der brüderlichen Liebe“, hat eine tiefe Verbindung zur italienischen Küche. Seit den 1970er Jahren hat die italienische Kochkunst – insbesondere die Liebe zu Pasta – die kulinarische Szene der Stadt geprägt. Nun rückt die Stadt erneut ins Rampenlicht und wird zum Zentrum der weltweiten Pasta-Feierlichkeiten.

Italien bleibt Champion

Italien bleibt jedoch der unangefochtene Champion, wenn es um die Produktion und den Konsum von Pasta geht. Jährlich verzehrt jeder Italiener etwa 23,3 Kilogramm Nudeln, während Länder wie Tunesien, Venezuela und Griechenland in Sachen Pro-Kopf-Verbrauch folgen. Die USA, die in der Rangliste auf Platz 7 stehen, haben ihren Nudelverbrauch auf 8,8 Kilogramm pro Person gesteigert – eine Verdopplung im Vergleich zu den 1980er Jahren. Nudeln zählen dort inzwischen zu den sechs am häufigsten konsumierten Lebensmitteln.

Auch in der Produktion dominiert Italien: 2023 produzierte das Land über 3,9 Millionen Tonnen Pasta, deutlich mehr als die Vereinigten Staaten, die Türkei oder Ägypten. Ein Großteil dieser Produktion, mehr als die Hälfte, wird in über 200 Länder exportiert und bringt ein Stück italienischer Kochkunst auf Tische in aller Welt.

Italienische Küche bei Touristen beliebt

Der Touring Club Italia fand heraus, dass ausländische Besucher in Italien am liebsten traditionelle Nudelgerichte genießen. Zu den Favoriten gehören Spaghetti alla Carbonara, Lasagne alla Bolognese und Pasta al Pomodoro. Auch Bucatini all’Amatriciana, Tortellini in Brühe und Trofie mit Pesto zählen zu den meistgeschätzten Speisen. Von den Touristen bevorzugen 46 % lange Pastaformen, während 17 % lieber kurze Pasta mögen und 38 % keine Präferenz haben.

Italiens kulinarischer Einfluss geht weit über seine Grenzen hinaus. 2019 bezeichnete der Economist die italienische Küche als die „einflussreichste Küche der Welt“, während TasteAtlas sie als die beste Küche der Welt einstufte. Doch dieses Jahr richtet sich der Fokus der Pasta-Liebhaber auf Philadelphia, die „Pastahauptstadt“ 2024, wo die lange Tradition italienischer Kochkunst gebührend gefeiert wird.