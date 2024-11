Lindt reagiert auf Riesen-Hype und verkauft Dubai-Schokolade

Der virale TikTok-Trend schafft es schon bald in die Supermarktregale – allerdings streng limitiert und zum Premium-Preis.

Die Dubai-Schokolade ist (im wahrsten Sinne des Wortes) in aller Munde. Gefüllt mit Pistaziencreme und feinen Teigfäden zählt die neue Schokoladensorte zu den größten Food-Hypes des Jahres. In den letzten Monaten hat der Trend auf Social Media so hohe Wellen geschlagen, dass einige Fans sogar extra in die Vereinigten Arabischen Emirate gereist sind, um die Schokolade dort zu probieren. Doch allzu weit müssen Foodies ab sofort nicht mehr reisen, denn der Schokoladenhersteller Lindt bringt den TikTok-Trend jetzt in unser Nachbarland.

Lindt bringt Dubai-Schokolade nach Deutschland

Das Schweizer Unternehmen hat auf den TikTok-Trend reagiert und jetzt eine eigene Version der Dubai-Schokolade entwickelt. Laut einer Pressemitteilung wird die Spezialität ab dem 9. November 2024 in Deutschland erhältlich sein – und zwar streng limitiert auf nur 1.000 Tafeln.

Zunächst wird die Lindt Dubai-Schokolade exklusiv in der Düsseldorfer Lindt-Boutique verkauft. Der Preis von 14,99 Euro pro Tafel ist zwar alles andere als ein Schnäppchen, aber orientiert sich am bisherigen Marktniveau für Dubai-Schokolade.

Auch bald in Österreich?

Lindt ist davon überzeugt, dass der Food-Trend aus Dubai auch in Europa langfristig bestehen wird. Deshalb plant das Unternehmen, die limitierte Edition künftig auch in anderen europäischen Boutiquen und im Online-Shop anzubieten.

Wann die berühmte Schoki auch in Österreich erhältlich sein wird, ist bis jetzt noch unklar, heißt es auf COOKING-Anfrage aus der Wiener Lindt-Boutique auf der Kärntner Straße. Doch bis dahin gibt es in Österreich mittlerweile zahlreiche kleinere Anbieter, welche die mit Pistaziencreme und Teigfäden gefüllten Tafeln verkaufen. Sogar ausgewählte Interspar-Filialen haben die Dubai-Schokolade inzwischen ins Sortiment aufgenommen.