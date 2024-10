Bundesland-Ranking: Die besten Gansl-Restaurants Österreichs 2024

Rund um den Martinstag am 11. November, wird traditionell das Martinigansl aufgetischt. “Falstaff” hat sich auf die Suche nach den besten Gansln des Landes gemacht und verrät die Top-Adressen in allen Bundesländern.

Saftiges Fleisch, knusprige Haut, feine Sauce, süßes Rotkraut und flaumige Knödel – so muss das perfekte Gansl schmecken! Ob in traditionellen Gasthäusern, die auf alte Familienrezepte und klassische Beilagen setzen, oder in gehobenen Restaurants, die exklusive Zutaten und raffinierte Zubereitungsmethoden verwenden – wir verraten die Top-Adressen für das traditionelle Ganslessen in Österreich. Wie so oft gilt: Eine rasche Reservierung im Lieblingsrestaurant ist entscheidend, denn die Tische sind schnell ausgebucht!

Die Top-3 Gansl-Restaurants in Österreich

Gourmet Restaurant Hubert Wallner, Kärnten, 99 Punkte

Döllerers Restaurant, Salzburg, 99 Punkte

Taubenkobel, Burgenland, 96 Punkte

Die besten Gansl-Restaurants in Wien

Gasthaus Grünauer, 92 Punkte: Hermanngasse 32, 1070 Wien, Österreich Pichlmaiers zum Herkner, 92 Punkte: Dornbacher Straße 123, 1170 Wien, Österreich Kutsch, 88 Punkte: Schopenhauerstraße 19, 1180 Wien, Österreich Albert, 87 Punkte: Albertgasse 39, 1080 Wien, Österreich Veranda Brasserie & Bar, 87 Punkte: Burggasse 2, 1070 Wien, Österreich Winklers zum Posthorn, 87 Punkte: Posthorngasse 6, 1030 Wien, Österreich Rudi's Beisl, 86 Punkte: Wiedner Hauptstraße 88, 1050 Wien, Österreich Meierei Diglas im Türkenschanzpark, 86 Punkte: Hasenauer Straße 56, 1180 Wien, Österreich Stuwer – Neues Wiener Beisl, 85 Punkte: Stuwerstraße 47, 1020 Wien, Österreich Huth Gastwirtschaft, 85 Punkte: Schellinggasse 5, 1010 Wien, Österreich Zum alten Beisl, 85 Punkte: Rotenhofgasse 4, 1100 Wien, Österreich Chalet Moeller, 84 Punkte: Amundsenstraße 5, 1140 Wien, Österreich Thell, 83 Punkte: Schönbrunner Straße 30, 1050 Wien, Österreich

Top-3 Gansl-Restaurants in Niederösterreich

Stockerwirt, 95 Punkte: Rohrberg 36, 2392 Sulz im Wienerwald, Österreich Der Knappenhof, 93 Punkte: Kleinau 34, 2651 Reichenau an der Rax, Österreich Wirtshaus Kogel 3, 92 Punkte: Kogelbergstraße 62, 8430 Leibnitz, Österreich

Top-3 Gansl-Restaurants in Oberösterreich

Hotel-Restaurant Keplingerwirt, 91 Punkte: Wimberg 14, 4172 St. Johann, Österreich Restaurant Forthuber im Bräu, 91 Punkte: Munderfing 52, 5222 Munderfing, Österreich Das Attersee, 89 Punkte: Hauptstraße 2, 4864 Attersee, Österreich

Top-3 Gansl-Restaurants im Burgenland

Taubenkobel, 96 Punkte: Hauptstraße 31–33, 7081 Schützen, Österreich Gut Purbach, 94 Punkte: Hauptgasse 64, 7083 Purbach, Österreich Zur Dankbarkeit, 91 Punkte: Hauptstraße 39, 7141 Podersdorf, Österreich

Top-3 Gansl-Restaurants in der Steiermark

Geschwister Rauch Wirtshaus, 93 Punkte: Trautmannsdorf 6, 8343 Bad Gleichenberg, Österreich Steirereck am Pogusch, 93 Punkte: Pogusch 21, 8625 Turnau, Österreich Wirtshaus Lilli Fehring, 92 Punkte: Hauptplatz 9, 8350 Fehring, Österreich

Top-3 Gansl-Restaurants in Kärnten

Gourmet Restaurant Hubert Wallner, 99 Punkte: Seeplatz 6, 9082 Maria Wörth, Österreich Trippolt Zum Bären, 93 Punkte: Hauptplatz 7, 9462 Bad St. Leonhard, Österreich Fischerhaus, 92 Punkte: Pörtschacher Straße 44, 9062 Moosburg, Österreich

Top-3 Gansl-Restaurants in Salzburg

Döllerers Restaurant, 99 Punkte: Markt 56, 5440 Golling an der Salzach, Österreich Mayer's auf Schloss Prielau, 95 Punkte: Hofmannsthalstraße 10, 5700 Zell am See, Österreich Brunnauer, 92 Punkte: Fürstenallee 5, 5020 Salzburg, Österreich

Top-3 Gansl-Restaurants in Vorarlberg

Mohren, 88 Punkte: Stiegstraße 17, 6830 Rankweil, Österreich Gütle, 84 Punkte: Gütle 11, 6850 Dornbirn, Österreich Kornmesser, 82 Punkte: Kornmarktstraße 5, 6900 Bregenz, Österreich

Nichts läutet die kalte Jahreszeit so geschmackvoll ein als ein klassisches Ganslessen in diesen Top-Adressen.