× Die leckersten Foodie-Adventkalender 2024

Fixstarter zur Adventszeit ist natürlich der Adventkalender: Von würzig bis schokoladig, dieses Jahr haben Foodies die Qual der Wahl...

Es muss nicht immer nur Schokolade sein! Wie kreativ, lecker und sogar gesund Food-Adventkalender sein können, zeigt unsere Auswahl. Diese Adventkalender machen uns die Vorweihnachtszeit noch schmackhafter!

Julius Meinl Adventkalender 2024

© Julius Meinl / PR ×

Julius Meinl am Graben feiert die Vorweihnachtszeit mit einer Auswahl an Gourmet-Adventkalendern. Kaffeeliebhaber genießen mit dem „24 Days of Coffee“-Kalender von Royal Nature 24 verschiedene Kaffeesorten und einen Keramikfilter. Der Bio-Tee-Adventkalender von English Tea Shop bietet Teetrinkern hochwertige Teemischungen mit Superfoods wie Kurkuma. Für Schokoladenfans ist der Charbonnel et Walker Kalender mit edlen Vollmilch- und Zartbitterschokoladen ein Highlight. Wer natürliche, regionale Produkte schätzt, wird am Wiener Honig Adventkalender Freude haben, der aus allen 23 Wiener Bezirken jeweils ein Bio-Bezirkshonig enthält, sowie eine besondere Überraschung am 24. Tag.

Charbonnel et Walker Adventkalender: 59,90 Euro

English Tea Shop Calendar: 24,99 Euro

Royal Nature 24 Days Of Coffee: 79,99 Euro

Wiener Honig Adventkalender: 69,99 Euro

Staud's Adventkalender 2024

© Staud's / PR ×

Im gewohnt kunstvollen Design überrascht der STAUD’S Adventkalender auch dieses Jahr mit Genuss-Kreationen in Miniatur-Format. Hinter den 24 Türchen warten Staud's-Klassiker sowie neue Sorten.

39 Euro

mymuesli Adventkalender 2024

© mymuesli / PR ×

Ein abwechslungsreicher Adventkalender zum Durchkosten. Im mymuesli Adventkalender warten 24 Türchen rund um das Lieblingsfrühstück mit fünf Produktkategorien. On top gibt es einen 10 Euro Gutschein!

69,95 Euro

Nespresso Adventkalender 2024

© Nespresso ×

Der Nespresso Adventkalender ist für das ORIGINAL und VERTUO System erhältlich und sorgt auch dieses Jahr für besondere Genussmomente. Hinter den Türchen findet man die festlichen Kaffeeneuheiten, die beliebten Bestandskaffeevarietäten und am letzten Tag eine besondere Überraschung.

ORIGINAL -System: 44 Euro

VERTUO-System: 49 Euro

Cupper Adventkalender 2024

© Cupper / PR ×

Hinter den Türchen des Cupper Adventkalenders verstrecken sich 12x2 feinste Bio-Tees und Infusions. Unter den Sorten sind Klassiker wie Lemon & Ginger und Nighty Night sowie weihnachtliche Tees wie Orange & Lemon oder White Tea Raspberry.

4,99 Euro

Manner Adventkalender 2024

© Manner / PR

Zum Abschluss noch was Süßes! Vom 1. bis 24. Dezember können sich kleine und große Naschkatzen auf eine exquisite Auswahl an fünf verschiedene knusprige Waffel-Sorten freuen. Der Star des Kalenders bleibt natürlich die Manner Original Neapolitaner Schnitte – ein zeitloser Klassiker, der nicht fehlen darf.

17,29 Euro

Hmmm, mit diesen Adventkalendern wird die Vorweihnachtszeit ein Genuss!