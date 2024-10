× Die besten Beauty-Adventkalender 2024

Kaum eine Vorfreude ist so groß wie die auf Weihnachten! Mit einem exklusiven Adventkalender versüßen wir uns die Vorweihnachtszeit und wachen jeden Morgen mit einer schönen Überraschung auf.

Ein Beauty-Adventkalender ist jedes Jahr ein echtes Highlight. Man entdeckt immer wieder neue Produkte, die man sich sonst vielleicht nicht gegönnt hätte, oder freut sich über beliebte Klassiker, die auch nach Weihnachten noch große Freude bereiten.

Auch in diesem Jahr bieten zahlreiche Adventkalender wieder spannende Überraschungen aus den Bereichen Hautpflege, Make-up, Haarpflege, Parfum und Wellness. Damit Ihnen die Auswahl leichter fällt, haben wir einen Blick hinter die Türchen der besten Beauty-Adventkalender 2024 geworfen und alle Highlights zum Nachshoppen für Sie zusammengestellt.

Charlotte Tilbury Adventkalender 2024

Der Adventkalender von Charlotte Tilbury ist wahrscheinlich einer der begehrtesten, den Sie dieses Jahr ergattern können. In den zwölf Schatullen (die Sie übrigens auch nach Weihnachten noch als Schmuck- oder Make-up-Aufbewahrung nutzen können) verstecken sich die meistverkauften Make-up-Produkte des Labels – in Original- und Reisegrößen.

215 Euro

L’Oréal Paris Adventkalender 2024

Das Hause L’Oréal versüßt uns die Vorweihnachtszeit mit sorgfältig ausgewählten Highlights aus den Bereichen Gesichts- und Haarpflege sowie Make-up, die nicht nur die tägliche Routine veredeln, sondern auch für festliche Glanzmomente sorgen.

89,90 Euro

Cosmeterie Adventkalender 2024

Der Cosmeterie Beauty Adventkalender besteht aus 26 wunderschönen Überraschungen in 24 Kästchen, die in der Cosmeterie Weihnachtswerkstatt liebevoll verpackt wurden. Der Inhalt des Kalenders besteht aus einer kuratierten Auswahl an hochwertigen Originalgrößen und Luxus Samples, die von Kopf bis Fuß für Wohlbefinden und Schönheit sorgen. Freuen Sie sich auf Produkte von Brands wie Paula’s Choice, Aveda, Und Gretel, Dr. Tonar u.v.m.!

109,99 Euro

Diptyque Adventkalender 2024

Der luxuriöse Adventkalender von Diptyque beinhaltet tolle Düfte, Parfums und Duftkerzen. In diesem Kalender steckt so einiges, was das Weihnachtsambiente auf ein neues Level hebt.

425 Euro

The Ritual of Advent 2024

Rituals ist bekannt für Adventkalender, die zum absoluten Hingucker im eigenen Zuhause werden. Dieses Jahr lanciert die Marke vier verschiedene Kalender mit Pflege- und Home-Überraschungen sowie exklusiven Kerzen.

"Classic" - 79,90 Euro

"Deluxe" - 99,90 Euro

"Adventskalender für Männer" - 89,90 Euro

"Premium" - 149,90 Euro

Essie Adventkalender 2024

Wie gewohnt ist der Adventkalender von Essie auch in diesem Jahr in entzückender Nagellackflaschenform erhältlich. Hinter den 24 Türchen verbergen sich wieder exklusive Produkte. Neben Nagellacken und Nagelpflege-Produkten warten 10 Miniaturen darauf, entdeckt zu werden.

59,99 Euro

Mit diesen schönen Beauty-Überraschungen kann Weihnachten kommen!