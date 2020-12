Aufregung nach skurilem Nackt-Jubel

Bei einem Torjubel gewährt der argentinische Stürmer Raul Bobadilla tiefe Einblicke.

Der ehemalige Deutsche-Bundesliga-Legionär Raul Bobadilla (spielte für Augsburg und Gladbach) sorgte zuletzt mit einem sehr ausgefallenen Jubel für Aufsehen.

Mittlerweile kickt der 33-Jährige in der paraguayanischen Liga und das nicht unerfolgreich. Neun Tore stehen nach 14 Einsätzen für Club Guarani zu Buche, beim jüngsten Treffer besorgte der bullige Angreifer den 3:1 Endstand gegen Libertad. Was dann kam ahnte keiner! Bobadilla zieht erst sein Trikot aus - danach schiebt er vor den TV-Kameras noch seine Hose nach unten, lässt ziemlich tief blicken!

Bobadilla nach dem Nackt-Jubel: „Es tut mir leid, ich hoffe, meine Frau hat's nicht gesehen.“ Aber: „Sie kann beruhigt sein, das alles gehört sowieso ihr.“

???????? Raúl Bobadilla was so happy with his goal for @ClubGuarani he ripped off his shirt AND his weird little GPS bra.



????: @TigoSportsPY pic.twitter.com/1TYz7GnuL8 December 24, 2020

Während des Spiels hatte das Blankziehen des Stürmers keine Folgen. Der Schiedsrichter hat die Szene mit dem Penis-Blitzer im Gegensatz zu den TV-Zuschauern nicht gesehen. Paraguays Verband aber ermittelt bereits. Der APF-Offizielle Raul Prono: „Wir haben ein offizielles Verfahren eingeleitet, da wir keine schriftlichen Beschwerden oder ähnliches vom Schiedsrichter erhalten haben.“

Nicht der erste Skandal

Auch in Deutschland sorgte Bobadilla immer wieder für Skandale. Im März 2010 hielt man den Angreifer mit 1,11 Promille am Steuer an. Sechs Monate Fahrverbot, 50.000 Euro Geldstrafe von Borussia Mönchengladbach waren die Folge. Im Juli 2013 blitzte man Bobadilla mit 111 km/h in einer 50er Zone. Damals kam er mit 6 Monaten auf Bewährung, 15.800 Franken Geldbuße und zwei Jahren Führerscheinentzug in der Schweiz davon. Im November 2014 ist Bobadilla in eine Rangelei, wird wegen Körperverletzung angezeigt.