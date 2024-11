× Hype nimmt kein Ende! Dubai-Schokolade gibt es jetzt als Kaffee

Lindt verkauft Dubai-Schokolade jetzt auch in Österreich Lindt Österreich bringt die streng limitierte Lindt Dubai Chocolade Edition mit einer Auflage von 1.000 Stück heraus. Ab 30. November 2024 ist die handgefertigte Lindt Dubai Chocolade in ausgewählten Lindt Boutiquen erhältlich, beginnend mit dem Standort am Wiener Stephansplatz.