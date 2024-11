× Lindt verkauft Dubai-Schokolade jetzt auch in Österreich

Lindt Österreich bringt die streng limitierte Lindt Dubai Chocolade Edition mit einer Auflage von 1.000 Stück heraus. Ab 30. November 2024 ist die handgefertigte Lindt Dubai Chocolade in ausgewählten Lindt Boutiquen erhältlich, beginnend mit dem Standort am Wiener Stephansplatz.

Kaum jemand kommt derzeit an der sogenannten Dubai-Schokolade vorbei. Mit einer Füllung aus feiner Pistaziencreme, knusprigem Kadayif und samtigem Tahini zählt diese außergewöhnliche Schokoladensorte zu den größten Food-Hypes des Jahres. Die Begeisterung auf Social Media, insbesondere auf TikTok, war so groß, dass manche Fans eigens in die Vereinigten Arabischen Emirate gereist sind, um den Trend vor Ort zu testen. Nun gibt es endlich auch in Österreich Grund zur Freude: Neben auserwählten Supermarkt-Filialen und Candy-Shops bringt jetzt auch das Schweizer Schoko-Unternehmen Lindt seine Interpretation der Dubai-Schokolade in ausgewählte österreichische Stores.

Was macht die Lindt Dubai Chocolade so besonders?

Die Lindt Maîtres Chocolatiers haben das Trendrezept der viralen Sensation aufgegriffen und in gewohnter Premiumqualität umgesetzt:

Edle Zutaten: Die Tafeln enthalten 24 % Pistazienmark, das in Kombination mit knusprigem Kadayif (auch als Engelshaar bekannt) und cremigem Tahini für ein unvergleichliches Geschmackserlebnis sorgt.

Einzigartige Textur: Die zartschmelzende Lindt Vollmilchschokolade umhüllt die Füllung und schafft eine perfekte Balance zwischen cremig und knusprig.

Inspirierte Aromen: Kadayif, eine traditionelle Zutat aus der arabischen Küche, bringt eine feine Knusprigkeit, während Tahini, die berühmte Sesampaste, dem Kern der Schokolade eine samtige Konsistenz und nussige Tiefe verleiht.

© Lindt & Sprüngli (Austria) Gesellschaft m.b.H. ×

Optisch präsentieren sich die Tafeln der Lindt Dubai Chocolade in einem ansprechenden Design. Jede Tafel wird von Hand in einem hochwertigen Etui verpackt und anschließend nummeriert. Der Preis liegt bei 14,99 €.

In Deutschland und der Schweiz sorgten die exklusiven Tafeln für meterlange Schlangen vor den Lindt-Stores und waren blitzschnell ausverkauft. Schnell sein lohnt sich!