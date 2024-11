Wie die gehypte Dubai-Schokolade wirklich schmeckt

Seit Monaten ist die Dubai-Schokolade ein Social Media Hit. Nun gibt es die virale Süßigkeit mit Pistazien-Kadayif-Füllung auch endlich hierzulande. Doch wie gut schmeckt die Trend-Schokolade wirklich? Wir haben sie getestet!

Die Dubai-Schokolade ist (im wahrsten Sinne des Wortes) in aller Munde. Videos zu den mit Pistaziencreme und feinen Teigfäden gefüllten Tafeln werden auf Instagram und TikTok millionenfach aufgerufen. Doch woher kommt die Trend-Süßigkeit eigentlich?

Die Schokokreation stammt ursprünglich, wie der Name bereits verrät, aus Dubai. Sarah Hamouda, Inhaberin von Fix Dessert Chocolatier in Dubai, hat sie als erstes auf den Markt gebracht und damit den größten Food-Hype des Jahres ausgelöst. Seit Monaten ist die Schokolade nahezu überall vergriffen. Große Schokoladenfirmen wie Lindt haben sie – zumindest in Deutschland – in ihr Programm aufgenommen und verkaufen die Tafeln in limitierter Stückzahl. Dies führt zu langen Schlangen vor ihren Geschäften und exorbitanten Preisen.

Trend-Süßigkeit erobert Österreich

Jetzt hat es die Trend-Süßigkeit aber auch endlich nach Österreich geschafft. Diverse Schokoläden (etwa in der Kärntner Straße und der Lugner City) sowie auserwählte SPAR-Filialen bieten die Süßigkeit von verschiedenen Herstellern jetzt zu einem fairen Preis an. oe24 war vor Ort, um sich das Onlinephänomen selbst anzuschauen – und natürlich um es zu verköstigen.

Redaktions-Test: So schmeckt die Dubai-Schokolade

Die kleinen Tafeln der Marke „Alyan“ präsentieren sich in einer stilvollen grünen Papierverpackung und bestehen aus drei langen, dünnen Riegeln. Schon vor dem Geschmackstest ist klar: Die zartschmelzende Köstlichkeit wird beim Essen zu einem etwas klebrigen Erlebnis. Die Milchschokoladenhülle ist zart und harmoniert hervorragend mit der Füllung, die durch knusprige Keksstückchen für einen angenehmen Crunch sorgt.

Cremig, knusprig und superlecker!

Die Reaktionen der Redaktion fallen durchweg positiv aus: „Weniger süß, als ich erwartet hätte.“ „Angenehm nussig, fast wie Nougat, und ich liebe den Crunch!“ „Unglaublich cremig und einfach köstlich.“

Das Fazit der Redaktion ist eindeutig: Der Geschmack hält, was der Hype in den sozialen Medien verspricht!