Niemand tut es: Das sollten Sie nach dem Essen laut Studien wirklich tun

Nach dem Essen einfach entspannen? Laut Studie machen die meisten genau das Falsche. Eine überraschend einfache Maßnahme direkt nach dem Essen kann laut Forschung den Stoffwechsel entlasten – doch fast niemand macht es.

Es ist ein vertrauter Ablauf: Teller leer, Hose spannt, Sofa ruft. Der Klassiker nach dem Essen. Vielleicht noch ein Dessert, dann Netflix – und der Abend ist gerettet, oder? Aber Moment mal: Eine Studie hat herausgefunden, was Sie besser tun sollten, wenn Sie Ihrem Körper etwas richtig Gutes gönnen wollen. Und Spoiler: Es ist nicht das Verdauen im Sitzen, Liegen oder gar im Food-Koma.

Die einfache Lösung: Gehen. Ja, wirklich einfach gehen.

Forscherinnen und Forscher haben herausgefunden, dass schon 2 bis 5 Minuten Gehen nach dem Essen ausreichen, um einen positiven Effekt auf den Blutzucker- und Insulinspiegel zu erzielen. Die Ergebnisse stammen aus einer Meta-Analyse, die 2022 im renommierten Fachjournal Sports Medicine veröffentlicht wurde.

© Getty Images

Konkret heißt das: Wer sich nach dem Essen bewegt – nicht rennen, nicht schwitzen, einfach ein bisschen gehen – hilft dem Körper, den Zucker aus dem Blut schneller in die Muskeln zu bringen. Der Körper muss dadurch weniger Insulin ausschütten. Das verringert Blutzuckerspitzen und entlastet langfristig den Stoffwechsel. Die Folge: Weniger Heißhunger, weniger Müdigkeit, geringeres Risiko für Typ-2-Diabetes.

Studienlage? Überzeugend.

Die Meta-Analyse der University of Limerick hat mehrere Studien ausgewertet, bei denen untersucht wurde, wie sich Bewegung nach dem Essen auf den Blutzucker auswirkt. Das Ergebnis: Schon wenige Minuten Gehen alle 30 Minuten nach einer Mahlzeit reduzieren den Blutzuckerspiegel deutlich besser als langes Sitzen. Und das ist nicht die einzige Erkenntnis:

Eine Studie aus dem Jahr 2009 (veröffentlicht in Diabetes Care) zeigte, dass ein 15-Minuten-Spaziergang direkt nach dem Essen den Blutzucker von Menschen mit Typ-2-Diabetes deutlich senkt – im Vergleich zum gleichen Spaziergang vor dem Essen. Also: Timing ist alles.

Niemand macht’s – aber alle sollten

Seien wir ehrlich: Wie oft stehen wir nach dem Essen wirklich nochmal auf? Meistens rollen wir höchstens vom Esstisch zum Sofa. Aber dieser Mini-Spaziergang kann Wunder wirken – nicht nur für Ihren Blutzucker, sondern auch fürs Wohlbefinden, die Verdauung und den Kreislauf.

© Getty Images

Einmal um den Block, zur Bushaltestelle und zurück, mit dem Hund raus (auch wenn Sie keinen haben), oder einfach ein paar Minuten durch die Wohnung tigern – alles zählt.

Der kleinste Spaziergang kann Großes leisten

Man muss nicht gleich Joggen gehen, keine Angst. Aber wer sich nach dem Essen ein paar Minuten bewegt, tut sich selbst einen echten Gefallen – ganz ohne Verzicht, Diät oder Disziplin-Wettbewerb.