Mit diesem einfachen Trick senken Sie Ihr Krankheitsrisiko um 40 Prozent!

Husten, Niesen, Schnupfen, die Erkältungssaison ist wieder voll im Gange! In dieser kalten Jahreszeit sind wir besonders anfällig für Viren und Bakterien, die überall lauern. Doch es gibt einen einfachen Trick, um uns davor zu schützen. Nur leider vergessen ihn viele von uns zu oft.

Kälte, trockene Luft und Menschenmengen sind ein Paradies für Erkältungsviren. Ein Nieser hier, ein Husten da, und schon fliegen Millionen winziger Viren durch die Luft. Um uns vor einer Erkrankung zu schützen, greifen wir häufig zu Hausmitteln wie Ingwer, Vitamin C oder heißen Tees. Doch es gibt eine einfache, aber oft unterschätzte Maßnahme, die das Risiko, krank zu werden, erheblich senken kann: regelmäßiges Händewaschen.

Warum Händewaschen so wichtig ist

© Getty Images

Wussten Sie, dass fast 80 Prozent aller Infektionen über unsere Hände übertragen werden? Überall, wo viele Menschen zusammenkommen – ob in der U-Bahn, im Café oder im Büro – fassen wir Dinge an, die zuvor von unzähligen anderen Händen berührt wurden. Berühren wir nach diesen Begegnungen unser Gesicht, gelangen die Keime über die Schleimhäute von Mund, Nase und Augen in unseren Körper. Die Folge: Erkältungen, Grippe oder Magen-Darm-Erkrankungen.

So effektiv ist Händewaschen

Im Schnitt fassen wir uns alle vier Minuten ins Gesicht, deshalb ist regelmäßiges Händewaschen umso wichtiger. Durch richtiges Händewaschen können bis zu 20 Prozent der Erkältungskrankheiten und sogar 40 Prozent der Durchfallkrankheiten vermieden werden. In diesen Situationen sollten Sie unbedingt Hände waschen:

Nach dem Nachhausekommen – Die Straßen, das Büro, der Supermarkt: Keime sind überall!

– Die Straßen, das Büro, der Supermarkt: Keime sind überall! Vor und während der Essenszubereitung – Die Küche ist ein Hotspot für Bakterien.

– Die Küche ist ein Hotspot für Bakterien. Vor den Mahlzeiten – Viren, die über den Mund in den Körper gelangen? Nein, danke!

– Viren, die über den Mund in den Körper gelangen? Nein, danke! Nach dem Toilettengang – Und das wissen wir alle: Kein Kommentar.

– Und das wissen wir alle: Kein Kommentar. Nach dem Husten, Niesen oder Naseputzen – Keiner will von einem „viralen Taschentuch“ erwischt werden!

– Keiner will von einem „viralen Taschentuch“ erwischt werden! Vor und nach dem Kontakt mit kranken Menschen – Sie wollen nicht, dass das Virus auch bei Ihnen anklopft.

– Sie wollen nicht, dass das Virus auch bei Ihnen anklopft. Vor und nach dem Kontakt mit Tieren – Auch unsere pelzigen Freunde können Viren mit sich tragen.

Gründliches Händewaschen: So geht's richtig

© Getty Images

Für eine wirklich gründliche Reinigung empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation (WHO), mindestens 20 Sekunden lang zu waschen – das entspricht etwa der Zeit, die man braucht, um „Happy Birthday“ zweimal zu singen. Seife ist wirksamer als Wasser allein, da sie Schmutz und Mikroben besser von der Haut löst. Trocknen Sie Ihre Hände anschließend immer gründlich ab, denn Mikroorganismen gedeihen in feuchter Umgebung besonders gut.