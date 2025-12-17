Kater nach der Weihnachtsfeier? So werden Sie ihn blitzschnell los

Die Weihnachtszeit lockt zu feucht-fröhlichen Feiern, sei es auf der Firmenweihnachtsfeier oder beim gemütlichen After-Work-Punsch. Doch was gestern noch pure Freude war, endet am nächsten Morgen oft mit einem bösen Erwachen. Wir verraten die besten Tipps, damit Sie sich schnell wieder fit fühlen.

In der Weihnachtszeit fließt der Alkohol oft in Strömen und manchmal auch etwas zu viel. Was gestern noch nach unbeschwertem Spaß klang, endet heute häufig mit einem dicken Kopf, Schwindel und Übelkeit. Doch keine Sorge, mit den richtigen Anti-Kater-Tipps sind Sie schnell wieder auf den Beinen und können die Feiertage genießen.

Kater vorbeugen

© Getty Images

Der beste Kater ist der, den man gar nicht erst bekommt! Um die gefürchteten Kater-Symptome zu vermeiden, gibt es einige einfache Maßnahmen, die Sie schon vor der Feier treffen können.

Gute Grundlage schaffen: Essen Sie vor dem Feiern eine fettige Mahlzeit, ein hoher Fettgehalt sorgt dafür, dass der Alkohol langsamer aufgenommen wird und der Kater vorgebeugt wird.

Kein Durcheinandertrinken: Der Mix aus verschiedenen alkoholischen Getränken kann das Übel noch verschärfen. Bleiben Sie bei einer Sorte und trinken Sie nicht zu schnell.

Viel Wasser: Ein echter Game-Changer! Ersetzen Sie einfach jeden zweiten Drink durch ein Glas Wasser. Das hält nicht nur den Durst in Schach, sondern sorgt dafür, dass Sie nicht so schnell dehydrieren.

Die besten Anti-Kater-Tricks

Katerfrühstück

Haben Sie am Vortag etwas zu tief ins Glas geschaut hilft nur noch ein Katerfrühstück. Säurehaltige und salzige Lebensmittel sowie Inhaltsstoffe wie Omega-3-Fettsäuren fördern den Alkoholabbau und unterstützen den Kreislauf.

Obst: Vor allem Zitrusfrüchte wie Orangen oder Grapefruits sind reich an Vitamin C, das die Leber bei der Entgiftung unterstützt.

Vollkornbrot mit Käse und Ei : Die Kombination aus komplexen Kohlenhydraten und Eiweiß hilft, den Blutzuckerspiegel zu stabilisieren und den Kreislauf anzukurbeln.

Salzige Snacks: Auch salzige Lebensmittel wie Salzstangen oder eine Hühnersuppe können wahre Wunder wirken, da sie die Elektrolyte im Körper wieder auffüllen.

Honig: Der süße Alleskönner enthält Fruktose, die den Alkoholabbau im Körper fördert. Einfach ein Löffelchen Honig auf nüchternen Magen oder als Topping für Ihr Frühstück.

Viel trinken

© Getty Images

Alkohol entzieht dem Körper Flüssigkeit, was zu Dehydration führt – und das ist einer der Hauptgründe für den Kater am nächsten Morgen. Die wichtigste Maßnahme gegen einen Kater ist daher: viel trinken! Trinken Sie am besten den ganzen Tag über viel Wasser, um den Flüssigkeitshaushalt wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Auch Kamille- oder Ingwertee hilft, da diese Teesorten sanft zum Magen sind und gegen Übelkeit helfen.

Frische Luft und Bewegung

Wer an einem Kater-Morgen denkt, dass er sich einfach nur unter der Decke verkriechen sollte, liegt leider falsch. Bewegung und frische Luft sind die besten Mittel, um schnell wieder auf die Beine zu kommen. Ein kurzer Spaziergang an der frischen Luft regt den Kreislauf an und beschleunigt die Entgiftung. Auch eine kalte Dusche kurbelt den Kreislauf an und belebt die Sinne.

Elektrolyte auffüllen

Auch die richtigen Mineralstoffe müssen wieder ins Gleichgewicht gebracht werden. Dabei helfen vor allem isotonische Getränke, die die verloren gegangenen Elektrolyte wie Natrium, Kalium und Magnesium wieder auffüllen. . Besonders bei starkem Alkoholkonsum kann der Magnesiumspiegel sinken. Helfen können auch magnesiumreiche Lebensmittel wie Kürbis- und Sonnenblumenkerne oder Weizenkleie.