Schnupfen adé! Mit diesen Tipps werden Sie vor Weihnachten nicht krank

Die Feiertage rücken näher, doch gerade jetzt steigt das Risiko, sich eine Erkältung oder die Grippe einzufangen. Wer will schon Weihnachten mit fieberndem Kopf und Husten auf dem Sofa verbringen, statt mit der Familie am festlich gedeckten Tisch zu sitzen? Mit diesen Maßnahmen bleiben Sie fit!

Der ganze Stress der Vorweihnachtszeit lässt langsam nach und die Freude auf das Fest steigt. Doch gerade jetzt zieht auch eine Grippewelle durch Österreich - und niemand will sich kurz vor den Feiertagen noch mit Husten und Fieber herumschlagen. Deshalb lohnt es sich jetzt besonders, auf die Gesundheit zu achten. Mit ein paar einfachen Maßnahmen stärken Sie Ihr Immunsystem und halten sich fit für die Feiertage.

Regelmäßig Hände waschen

© Getty Images

Der Leitsatz „Hände waschen“ ist nicht nur ein Relikt der Pandemie, er bleibt auch weiterhin eine der wichtigsten Präventionsmaßnahmen. Unsere Hände kommen ständig mit Oberflächen in Kontakt, die von Keimen nur so wimmeln. Häufiges und richtiges Händewaschen mit Seife reduziert das Risiko erheblich, sich mit Viren oder Bakterien anzustecken. Wichtig: Waschen Sie sich gründlich, mindestens 20 Sekunden lang, und achten Sie darauf, alle Fingerzwischenräume und Handgelenke zu erwischen!

Stärken Sie Ihr Immunsystem von innen

Ein starkes Immunsystem ist Ihre beste Waffe gegen Krankheiten, besonders in der kalten Jahreszeit. Achten Sie auf ausreichend Schlaf, um Ihrem Körper die nötige Erholung zu geben. Bewegung an der frischen Luft stärkt die Abwehrkräfte und tut gleichzeitig der Seele gut. Außerdem können Sie Ihre Immunabwehr mit der richtigen Ernährung gezielt unterstützen: Besonders Vitamin C ist jetzt Ihr Freund. Lebensmittel wie Grünkohl, Brokkoli, Zitronen und Rotkohl sind wahre Power-Booster für Ihr Immunsystem.

FFP-2-Masken

Ja, es ist schon eine Weile her, seitdem wir die FFP-2-Masken aus den Corona-Zeiten regelmäßig getragen haben. Aber auch jetzt kann sie ein nützliches Schutzmittel sein, insbesondere in überfüllten öffentlichen Verkehrsmitteln oder an belebten Orten wie dem Weihnachtsmarkt. Sie schützt nicht nur Sie vor Ansteckungen, sondern auch die Menschen um Sie herum.

Lüften nicht vergessen

Regelmäßiges Lüften ist eine der besten Methoden, um die Verbreitung von Viren und Keimen in Innenräumen zu reduzieren. Lassen Sie ruhig mehrmals am Tag die Fenster weit auf, die Kälte ist zudem eine gute Gelegenheit, sich ein paar Minuten zu bewegen, während Ihr Raum durchlüftet wird. Das schützt nicht nur vor Erkältungen, sondern sorgt auch für ein besseres Raumklima.

Stress vermeiden

© Getty Images

Die Weihnachtszeit ist oft von Stress und Hektik geprägt: Geschenke besorgen, Festtagsessen planen, Termine wahrnehmen. Doch gerade der Stress kann Ihrem Immunsystem schaden. Wenn der Körper ständig unter Druck steht, wird die Abwehrkraft geschwächt und Sie sind anfälliger für Infektionen. Wenn Sie sich bereits nicht fit fühlen, gönnen Sie sich ruhig eine Auszeit und lassen Sie den Tag langsamer angehen. Ein Erkältungsbad mit ätherischen Ölen wie Eukalyptus oder Kamille kann dabei helfen, den Körper zu entspannen und Stress abzubauen.

Dann steht einem fröhlichen, gesunden Weihnachten nichts mehr im Weg!