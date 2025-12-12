Alles zu oe24VIP
Adventmakrt in Obertauern und Adventweg in Untertauern.
© Obertauern Tourismus

Bis 22. Dezember

Der höchstgelegenste Adventmarkt von Salzburg

12.12.25, 09:37
Obertauern kann nicht nur Party sondern auch Besinnlichkeit. 

Obertauern. Mitten im Ortskern der Skimetropole Obertauern offenbart sich ein ganz besonderes Plätzchen – der Tauernadvent. Der höchstgelegenen Christkindlmarkt im Land Salzburg punktet mit urigen Holzhütten, Lichterketten und traditioneller Handwerkskunst. Der Tauernadvent öffnet seine Pforten bis 22. Dezember jeweils von Freitag bis Sonntag, von 16 Uhr bis 21 Uhr. 

Am Samstag, 13. Dezember, sind von 16 bis 20 Uhr die Perchten in Obertauern unterwegs - ihre Base ist beim Tourismusverband. "Furchterregend und faszinierend zugleich – unsere Krampusse zeigen sich von ihrer zahmen Seite! Kinder und Erwachsene können die kunstvoll geschnitzten Masken, zotteligen Felle und schweren Glocken aus nächster Nähe bestaunen", sagt Lukas Eisl vom Obertauern Tourismus. 

Erstmals Adventweg in Untertauern

Untertauern hat heuer erstmals einen Adventweg. Am  22. Dezember verwandelt sich abends der Wildpark in eine funkelnde Winterwelt. Entlang des mit Fackeln ausgesteckten Rundweges laden verschiedene Stationen zu besinnlicher Musik, berührenden Lesungen, traditionellem Handwerk, regionalen Köstlichkeiten sowie besonderen Erlebnissen für Kinder ein. Der Eintritt ist kostenlos und es wird ein kostenloser Shuttle von Tweng und Obertauern angeboten.

