Hühnersuppe, heiße Zitrone & Co.: Welche Hausmittel bei Erkältungen wirklich helfen

Wenn uns die ersten Erkältungs-Symptome überfallen, greifen viele zu altbewährten Hausmitteln. Doch welche davon bringen wirklich etwas, und bei welchen handelt es sich nur um leere Versprechungen? Wir haben die beliebtesten Erkältungs-Helfer unter die Lupe genommen!

Die Erkältungsviren sind auf dem Vormarsch, und viele von uns liegen mit Husten, Schnupfen und Fieber im Bett. Um schnell wieder auf die Beine zu kommen, greifen wir oft zu bewährten „Wunderwaffen“ wie Hühnersuppe, Essigpatscherl und Co. Aber Achtung: Nicht alles, was in Omas Hausmittelkiste steckt, wirkt wirklich. Wir verraten, welche Hausmittel uns das Leben leichter machen und welche totaler Quatsch sind.

Hühnersuppe: Der Klassiker gegen Erkältung

Hühnersuppe ist wohl das bekannteste Hausmittel für Erkältungen und das aus gutem Grund. Die Wärme öffnet die Blutgefäße und fördert die Durchblutung, sodass Schleim besser abfließen kann. Die Eiweiße im Hühnerfleisch wirken zudem entzündungshemmend, und Vitamine wie Zink und Eisen stärken das Immunsystem. Kurz gesagt: Hühnersuppe hilft! Schlürfen Sie also ruhig eine Schale, wenn die Nase läuft!

Essigpatscherl: Die schnelle Kühlung bei Fieber

Wenn das Fieber steigt, greifen viele zu Essigwickeln oder Essigpatscherln. Der Grund: Essig verdunstet langsamer als Wasser und kühlt den Körper so nachhaltig. Ein weiterer Vorteil: Sie sind ganz schnell zubereitet! Alles, was Sie brauchen, ist Apfelessig und zwei Paar Socken. Diese können Sie bis zu dreimal am Tag anziehen, aber öfter sollten Sie es nicht tun, sonst wird Ihr Kreislauf zu stark beansprucht.

Salzwasser-Inhalation: Die Geheimwaffe gegen die verstopfte Nase

Wenn die Nase dicht ist, ist Kochsalz ein hervorragendes Mittel. Salzwasser unterstützt die natürlichen Funktionen der Schleimhäute und hilft, den Schleim zu lösen. Die Inhalation von warmem Salzwasser kann zudem die Nasenatmung erleichtern und den Druck in den Nebenhöhlen verringern.

Heiße Zitrone: Mehr Mythos als Wunderheilmittel

„Eine heiße Zitrone schützt vor Erkältungen“ – diesen Satz haben wir alle schon gehört. Der Vitamin-C-Gehalt in Zitronen ist zwar beachtlich und kann das Immunsystem unterstützen, aber hier ist Vorsicht geboten: Vitamin C ist hitzeempfindlich, und kochendes Wasser zerstört einen großen Teil des Vitamins. Die Wirkung der heißen Zitrone ist daher viel geringer, als oft behauptet.

Honig: Der süße Helfer bei Halsweh

Honig ist ein altbewährtes Mittel gegen Reizungen im Rachen und kann bei Halsschmerzen Wunder wirken. Seine antibakteriellen und entzündungshemmenden Eigenschaften sind durch Studien gut belegt. Besonders in Kombination mit warmem Wasser oder Tee hilft Honig, den Hals zu beruhigen und den Schleim zu lösen.

Zwiebelsaft: Der heimliche Helfer

Der Geruch von Zwiebelsaft mag nicht jeder mögen, doch dieses Hausmittel hat es in sich. Die ätherischen Öle und antioxidativen Schwefelverbindungen der Zwiebel haben antibakterielle und entzündungshemmende Eigenschaften, die das Abhusten erleichtern und den Hustenreiz lindern können.

Heißer Grog: Völlig wirkungslos

Von diesem Hausmittel sollten Sie lieber die Finger lassen! Denn während der Alkohol kurzfristig ein angenehmes Gefühl der Wärme erzeugt, hemmt er gleichzeitig die Immunabwehr und erschwert es dem Körper, Krankheitserreger zu bekämpfen. Greifen Sie lieber zu Ingwertee oder einem Kräutertee – ohne Schnaps!