Achtung: Diese häufigen Fehler machen Ihre Erkältung noch schlimmer!

Sobald die ersten Anzeichen einer Erkältung aufkommen, greifen viele sofort zu verschiedenen Mitteln. Doch einige weit verbreitete Verhaltensweisen sind eher kontraproduktiv und können die Erkältung sogar verschlimmern. Wir zeigen Ihnen die häufigsten Fehler, die Sie unbedingt vermeiden sollten, um schneller wieder gesund zu werden.

1. Nase zu kräftig putzen

Kaum verstopft die Nase, wird kräftig geschnäuzt, um endlich wieder durchatmen zu können. Doch Achtung: Wenn Sie zu stark putzen, drücken Sie den Schleim nur noch tiefer in die Nasennebenhöhlen und das kann Entzündungen begünstigen! Stattdessen sollten Sie die Nase sanft putzen und dabei keinen unnötigen Druck ausüben. Zu häufiges Putzen reizt zudem die empfindliche Schleimhaut und kann den Heilungsprozess verlangsamen.

2. Nasenspray im Übermaß

Nasenspray ist ein schneller Helfer bei verstopfter Nase, aber zu viel des Guten ist auch hier gefährlich. Verwenden Sie es nur in Maßen! Die meisten Nasensprays enthalten abschwellende Wirkstoffe, die die Schleimhäute in der Nase vorübergehend entlasten. Doch wer das Spray länger als empfohlen oder häufiger als nötig anwendet, läuft Gefahr, eine Abhängigkeit zu entwickeln.

3. Die ganze Zeit im Bett bleiben

Ja, Ruhe ist wichtig, doch den ganzen Tag im Bett zu verbringen, ist nicht unbedingt der schnellste Weg zur Genesung. Zu viel Inaktivität schwächt den Kreislauf und kann das Immunsystem zusätzlich belasten. Versuchen Sie, auch wenn Sie sich nicht 100% fit fühlen, kleine Spaziergänge zu machen oder sich ab und zu aus dem Bett zu erheben. Frische Luft und Bewegung unterstützen den Körper bei der Bekämpfung der Krankheitserreger.

4. Niesen unterdrücken

Es ist ein Reflex, der meist ganz von allein kommt: Ein Niesen. Doch viele Menschen versuchen, dieses Bedürfnis zu unterdrücken, um nicht laut zu werden oder unangenehm zu wirken. Aber Niesen ist eine natürliche Reaktion des Körpers, um Viren und Bakterien aus den Atemwegen zu befördern. Wenn Sie das Niesen unterdrücken, können diese Erreger im Körper bleiben und sich noch weiter ausbreiten.

5. In die Sauna gehen

Ein Saunabesuch kann helfen, einer Erkältung vorzubeugen, doch wenn Sie bereits krank sind, sollten Sie die Sauna meiden. Die hohen Temperaturen können den Kreislauf zusätzlich belasten, besonders bei Fieber. Stattdessen sind sanfte Alternativen wie Inhalationen eine bessere Wahl, um Ihre Atemwege zu befreien, ohne den Körper zu überfordern.

6. Sport treiben

Auch wenn Sie sich bei einer Erkältung vielleicht fitter fühlen, als Sie tatsächlich sind – Sport ist in dieser Phase keine gute Idee. Körperliche Anstrengung kann das Immunsystem zusätzlich schwächen und die Symptome noch verschlimmern. Vor allem, wenn Sie Fieber haben oder sich sehr schwach fühlen, sollten Sie jegliche sportliche Aktivität vermeiden. Ihr Körper braucht jetzt vor allem eines: Ruhe!

7. Antibiotika nehmen

Antibiotika sind nur bei bakteriellen Infektionen hilfreich, bei einer Erkältung, die durch Viren ausgelöst wird, bringen sie gar nichts! Wenn Sie sich Antibiotika verschreiben lassen, obwohl die Ursache Ihrer Erkältung viral ist, schädigen Sie Ihre Darmflora und schüren das Risiko von Resistenzen. Vertrauen Sie also nicht auf Antibiotika, sondern setzen Sie auf bewährte Hausmittel und ausreichend Ruhe.