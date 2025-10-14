Die besten Vitamin-D-Booster: So stärken Sie Ihr Immunsystem

Die Tage werden kürzer, die Sonne zeigt sich immer seltener und die kühle Jahreszeit zieht herein. Gerade jetzt braucht unser Körper besonders viel Aufmerksamkeit, um gesund und fit zu bleiben. Der Schlüssel dazu? Ein oft unterschätzter Nährstoff: Vitamin D.

Vitamin D ist DER Geheimtipp für ein starkes Immunsystem, starke Knochen und eine gute Laune! Doch in den dunklen Monaten, wenn der Himmel oft wolkenverhangen ist und die Sonne kaum noch zu sehen, produziert der Körper fast kein Vitamin D. Doch wer nicht ausreichend versorgt ist, riskiert, anfälliger für Infektionen zu werden und langfristig an gesundheitlichen Problemen zu leiden. Wir verraten Ihnen, wie Sie ganz easy Ihre Vitamin-D-Batterien aufladen und fit und munter durch die kalte Jahreszeit kommen!

Die Folgen eines Vitamin-D-Mangels

© Getty Images

Im Winter ist das Risiko eines Vitamin-D-Mangels besonders hoch. Das liegt an der niedrigen Position der Sonne, die zwischen Mitte Oktober und Ende März nicht genügend UVB-Strahlen liefert. Ein Mangel an Vitamin D kann nicht nur die Immunabwehr schwächen, sondern auch das Risiko für eine Vielzahl von Krankheiten erhöhen. Dazu gehören unter anderem Autoimmunerkrankungen, Depressionen und Osteoporose.

So füllen Sie Ihren Vitamin-D-Speicher auf

Durch Nahrungsergänzungsmittel

© Getty Images

Gerade in der kalten Jahreszeit ist es ratsam, den Vitamin-D-Spiegel regelmäßig zu kontrollieren. Ein einfacher Bluttest beim Hausarzt kann schnell Klarheit verschaffen. Sollte ein Mangel festgestellt werden, kann Ihr Arzt oder Ihre Ärztin Ihnen gezielt Vitamin-D-Präparate verschreiben.

Lebensmittel als natürliche Vitamin-D-Quelle

Auch die Ernährung kann helfen, den Vitamin-D-Speicher aufzufüllen. Obwohl die Aufnahme über Nahrungsmittel nur etwa 20 Prozent des Bedarfs decken kann, tragen bestimmte Lebensmittel erheblich zur Versorgung bei.

Haferflocken: Porridge ist der perfekte Start in den Tag und hilft sogar, Ihren Vitamin-D-Haushalt zu füllen! Haferflocken enthalten Vitamin D und sind nebenbei auch noch vollgepackt mit Ballaststoffen und Mineralstoffen.

Porridge ist der perfekte Start in den Tag und hilft sogar, Ihren Vitamin-D-Haushalt zu füllen! Haferflocken enthalten Vitamin D und sind nebenbei auch noch vollgepackt mit Ballaststoffen und Mineralstoffen. Eier : Auch Eier sind empfehlenswert, wenn der Vitamin-D-Speicher leer ist. Besonders das Eigelb hat es in sich: Ein Ei liefert rund 44 IE Vitamin D.

: Auch Eier sind empfehlenswert, wenn der Vitamin-D-Speicher leer ist. Besonders das Eigelb hat es in sich: Ein Ei liefert rund 44 IE Vitamin D. Pilze: Bei Pilzen sollten Sie ruhig öfter zugreifen, denn sie sind echte Vitamin-D-Helden. Sie enthalten teils mehr als 2.000 IE Vitamin D pro 100 Gramm – das ist mehr als viele tierische Produkte!

Bei Pilzen sollten Sie ruhig öfter zugreifen, denn sie sind echte Vitamin-D-Helden. Sie enthalten teils mehr als 2.000 IE Vitamin D pro 100 Gramm – das ist mehr als viele tierische Produkte! Lachs: Lachs, und vor allem Wildlachs, ist ein echtes Superfood, wenn es um Vitamin D geht. Ganze 800 Internationale Einheiten (IE) Vitamin D stecken in einer Portion Wildlachs!

Sonne tanken: Auch im Winter

Auch wenn es draußen kühl ist, können ein paar Minuten Sonne im Gesicht wahre Wunder wirken!

Sonnenbaden

Auch wenn es draußen kühl und grau ist, versuchen Sie, jeden sonnigen Moment zu nutzen. Selbst an trüben Wintertagen reicht es oft schon, ein paar Minuten in der Sonne zu verbringen, um die Vitamin-D-Produktion anzukurbeln. Achten Sie darauf, Gesicht und Hände unbedeckt zu lassen, um die Strahlen optimal zu nutzen.

Sport an der frischen Luft

Bewegung an der frischen Luft ist nicht nur gut für den Körper, sondern auch für die Vitamin-D-Synthese. Ein Spaziergang, Joggen oder ein Ausflug ins Grüne kann schon dazu beitragen, dass der Körper mehr von diesem wichtigen Vitamin produziert.