Überraschend: DAS ist der wahre Grund, warum manche nie krank werden

Wenn die kalte Jahreszeit anbricht, geht es wieder los: Überall hört man das Husten und Schniefen. Doch während viele von uns ständig mit Taschentüchern und Halsschmerzen kämpfen, scheinen andere nie krank zu werden. Das hat auch einen Grund.

Jeder kennt sie: Die Kollegen, die nie krank sind. Die Freunde, die bei jedem Wetter joggen gehen, ohne jemals eine Erkältung zu bekommen. Und dann gibt es uns: Ständig schniefend, mit roter Nase und einem Husten, der einfach nicht weggehen will. Doch was unterscheidet diese Menschen von denen, die ständig flachliegen?

Sind die Gene schuld?

Die Ursachen für dieses Phänomen sind noch nicht restlos geklärt, doch es scheint eine Mischung aus genetischen Faktoren, Lebensstil und Verhaltensweisen zu sein, die darüber entscheidet, wer häufig krank wird und wer nicht.

© Getty Images

Besonders unsere Gene scheinen eine große Rolle zu spielen, denn es gibt genetische Varianten, die es dem Immunsystem erleichtern, Erkältungsviren abzuwehren. Forscher haben herausgefunden, dass manche Menschen von Natur aus besser gegen bestimmte Viren geschützt sind.

Auch der Lebensstil ist entscheidend

Doch bevor Sie jetzt eifersüchtig auf Ihre "genetisch bevorzugten" Kollegen schielen: Auch der Lebensstil spielt eine riesige Rolle. Wer sich gesund ernährt, regelmäßig Sport macht und Stress vermeidet, stärkt nachweislich sein Immunsystem. Noch ein entscheidender Faktor: Schlaf! Denn wer genug schläft, gibt seinem Körper die Chance, sich zu regenerieren und für die nächste Virusattacke gewappnet zu sein.

© Getty Images

Rauchen schwächt das Immunsystem

Ein weiterer, bisher vielleicht unterschätzter Faktor ist das Rauchen. Forscher der Yale Universität haben in einer Studie herausgefunden, dass Raucher deutlich häufiger an Erkältungen erkranken als Nichtraucher. Ihr Ergebnis: Rauchen schädigt nicht nur die Lunge, sondern auch das Immunsystem. Wenn der Körper durch Nikotin und andere schädliche Substanzen bereits geschwächt ist, kann er Erkältungsviren schlechter abwehren.

Wenn Sie regelmäßig Sport treiben, sich gesund ernähren, auf ausreichend Schlaf achten und den Griff zur Zigarette vermeiden, stärken Sie Ihre Abwehrkräfte und haben die besten Chancen, fit und gesund durch die kalte Jahreszeit zu kommen!