So werden Sie die lästigen Urlaubskilos blitzschnell wieder los

Den ganzen Tag entspannen, Cocktails genießen und sich am Buffet bedienen – so stellen sich viele den perfekten Urlaub vor. Erholt und entspannt kehrt man zurück, doch leider oft auch mit ein paar Extrakilos. Wir zeigen, wie Sie dieses lästige „Urlaubsmitbringsel“ schnell wieder loswerden.

Im Urlaub achten die wenigsten auf Kalorien, schließlich wollen wir es uns auch einmal so richtig gutgehen lassen. Doch oft folgt die böse Überraschung beim Wiegen zu Hause: Die Zahl auf der Waage ist höher als erwartet. Aber keine Sorge! Um die überschüssigen Kilos loszuwerden, braucht es keine strengen Crash-Diäten oder stundenlange Sporteinheiten. Mit einigen einfachen Maßnahmen können Sie das überschüssige Fett im Handumdrehen zum Schmelzen bringen.

Schnell zurück zur Normalität

Im Urlaub gönnen wir uns oft mehr als gewohnt: mehr Dessert, mehr alkoholische Getränke und größere Portionen beim Frühstück oder Abendessen. Das ist in den meisten Fällen auch vollkommen in Ordnung – schließlich ist der Urlaub eine Auszeit! Doch nach der Rückkehr sollte man zügig wieder in den gewohnten Alltag zurückkehren. Denn je länger Sie sich an die zusätzlichen Genüsse gewöhnen, desto schwieriger wird es, sich davon zu lösen.

Unser Tipp: Verzichten Sie in den ersten Wochen nach dem Urlaub auf Alkohol und versuchen Sie, sich von den typischen „Urlaubsfreuden“ zu befreien, wie dem Keks zum Kaffee oder den täglichen Snacks. Ein gesunder Snack, wie Obst, Nüsse oder Gemüse, ersetzt die kalorienreichen Zwischenmahlzeiten und lässt Sie wieder fit und energiegeladen fühlen!

Mehr Eiweiß, weniger Kohlenhydrate

Im Urlaub landet oft mehr auf dem Teller, als einem lieb ist, besonders Kohlenhydrate! Pasta, Pizza, Brot und Süßes gehören leider dazu. Doch die gute Nachricht: Nach dem Urlaub müssen Sie nicht auf Genuss verzichten, sondern können ganz einfach Ihre Mahlzeiten umstellen.

Ersetzen Sie einige Kohlenhydrate durch proteinreiche und ballaststoffreiche Lebensmittel. Protein sorgt nicht nur für lang anhaltende Sättigung, sondern hilft auch beim Muskelaufbau und -erhalt. Ob Geflügel, Lachs, Eier, Topfen oder Linsen, diese Lebensmittel sind nicht nur lecker, sondern halten Ihren Appetit in Schach und verhindern, dass Sie schnell wieder zu einem ungesunden Snack greifen.

Mehr Bewegung

Keine Panik: Die Muskeln sind nicht verschwunden, nur weil Sie zwei Wochen lang gefaulenzt haben. Studien zeigen, dass zwei Wochen ohne intensives Training keinen langfristigen Schaden anrichten. Aber es gibt einfache Wege, um wieder in Schwung zu kommen. Schon kleine Änderungen im Alltag können viel bewirken. Gehen Sie zum Beispiel regelmäßig spazieren, steigen Sie die Treppen statt den Aufzug zu nehmen oder parken Sie das Auto weiter weg vom Supermarkt.

Viel Wasser trinken

Wasser ist der wahre Schlüssel zum Erfolg! Das beeinflusst nicht nur das allgemeine Wohlbefinden, sondern hat auch einen direkten Einfluss auf Ihr Wunschgewicht. Wer täglich einen Liter mehr Wasser trinkt, verbrennt rund 100 Kalorien zusätzlich pro Tag. Außerdem stillt Wasser den Appetit, sodass man weniger Lust auf Snacks hat. Wenn Sie über den Tag verteilt immer wieder kleine Schlucke nehmen, vermeiden Sie Heißhungerattacken und unterstützen gleichzeitig Ihre Entgiftung.