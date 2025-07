Sommersport: Welche Figur Schwimmen & Co. formen

Kalorientabelle: So viele Kalorien verbrennen klassische Sommersportarten Sommerlich fit ganz ohne Fitnessstudio? Diese klassischen Sommersportarten machen nicht nur Spaß, sondern verbrennen auch ordentlich Kalorien – ob im Wasser, am Strand oder im Park. Und: Einige davon fühlen sich eher nach Urlaub als nach Training an.