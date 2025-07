Kalorientabelle: So viele Kalorien haben Ihre liebsten Urlaubssnacks

Sommersnacks wie Eis, Iced Latte oder Crêpes wirken oft harmlos – stecken aber voller Kalorien. Wir zeigen, welche Leckereien echte Kalorienbomben sind, was es für leichtere Alternativen gibt und warum man sich trotzdem mit gutem Gewissen etwas gönnen darf.

Endlich Sommer! Sonne im Gesicht, Füße im Sand, ein kühler Drink in der Hand – und irgendwo dazwischen ein Eis, ein Frappuccino oder eine Portion Pommes vom Freibad-Kiosk. Der Sommer ist die perfekte Jahreszeit, um sich kleine Leckereien zu gönnen. Und genau das tun wir auch – oft mit dem Gedanken: „Ach, ist ja eh nur ein kleiner Snack!“

Sommer-Snacks: Kalorientabelle

Doch viele dieser scheinbar harmlosen Sommerklassiker entpuppen sich bei näherem Hinsehen als ziemliche Kalorien-Klopfer. Und das, obwohl sie so leicht und luftig wirken. Wir sagen nicht: Finger weg! Aber es schadet nicht, einen Blick hinter die Kulissen – bzw. unter die Eiskugel – zu werfen.

Snack / Getränk (typische Portion) Kalorien (ca.) Vanille-Eiskugel (50 g) 85 kcal Frozen Yogurt (1 Cup + Toppings) 300 kcal Slush Ice (300 ml) 150–180 kcal Iced Matcha Latte (mit Milch, 400 ml) 150–250 kcal Affogato 125 kcal Caramel Frappuccino Venti (710 ml) 400–450 kcal Smoothie Bowl (inkl. Toppings) 300–400 kcal Caprese-Spieße (3 Stk.) 250–300 kcal Crêpe mit Nutella 300 kcal Churros mit Zimt & Zucker (3–5 Stk.) 400 kcal Portion Pommes rot-weiß (150 g) 400–500 kcal Aperol Spritz (250 ml) 230 kcal Radler (0,5 l) 210 kcal Eistee (gesüßt, 500 ml) 120–160 kcal Obstsalat (natur, 250 g) 80–100 kcal

Natürlich gibt’s auch Snacks, bei denen Sie ohne schlechtes Gewissen zugreifen können: Wassermelone (ca. 39 kcal/100 g), Obstsalat (natur), oder frozen grapes (gefrorene Weintrauben – ca. 60–80 kcal/100 g) sind erfrischend und leicht. Und: Wenn schon Eis, dann vielleicht lieber eine Kugel Sorbet oder Fruchteis am Stiel – die haben meist deutlich weniger Kalorien.

Auch im Sommer lauern Kalorienfallen

Der Sommer ist da, und ja – Sie dürfen sich auch was gönnen! Es geht nicht darum, jeden Bissen zu tracken oder auf die Kugel Eis am See zu verzichten. Aber ein bisschen Bewusstsein dafür, was in unseren liebsten Sommer-Leckereien steckt, schadet nicht. Vielleicht reicht ja auch eine Kugel Eis. Oder der Eiskaffee ohne Schlag. Oder mal Wassermelone statt Waffel.