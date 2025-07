Detox-Tipps für heiße Tage: So entgiften Sie Ihren Körper im Sommer

Ob wir ein paar Tage in einem Detox-Retreat verbringen oder gezielt Maßnahmen zuhause umsetzen, wichtig ist, unserem Körper regelmäßig Phasen der Entlastung zu gönnen -so auch im Sommer.

Gerade in den Sommermonaten, wenn die Temperaturen steigen und wir mehr schwitzen, arbeitet der Organismus auf Hochtouren. Der Sommer ist damit die ideale Jahreszeit für eine sanfte Entgiftung, denn Wärme erweitert die Gefäße, regt den Stoffwechsel an und erleichtert Ausscheidungsprozesse über Haut, Nieren und Lymphe. Aus medizinischer Sicht lohnt es sich, jetzt gezielt auf bestimmte Entlastungsstrategien zu setzen.

Fünf effektive Strategien für Ihre Detox-Kur im Sommer:

1. Flüssigkeitszufuhr

© Getty Images

Hohe Temperaturen führen zu vermehrtem Schwitzen, was den täglichen Flüssigkeitsbedarf deutlich erhöht. Wer zu wenig trinkt, riskiert nicht nur Kreislaufprobleme, sondern auch eine verminderte Nierenfunktion, die für die Ausscheidung wasserlöslicher Toxine essenziell ist. Im Sommer gilt: mindestens 2 bis 3 Liter täglich, bevorzugt in Form von stillem Wasser, Kräutertees oder mit frischen Zutaten wie Zitrone, Minze, Gurke oder Ingwer veredeltem "Infused Water". Koffeinhaltige und alkoholische Getränke wirken hingegen entwässernd und sollten reduziert werden.

2. Bitterstoffe & frische Sommerkräuter aktivieren die Verdauung

Wenn es heiß ist, wird der Appetit oft von selbst weniger. Ideal, um dem Verdauungssystem eine Pause zu gönnen. Jetzt ist der perfekte Moment für leichte, bittere Sommersalate mit Rucola, Radicchio, Artischocke oder Chicorée. Diese unterstützen über Bitterstoffe die Gallensaftproduktion und entlasten die Leber. Ergänzt werden kann das Ganze mit frischen Kräutern, wie Petersilie, Kresse oder Koriander, die antioxidativ wirken und reich an Chlorophyll sind, einem natürlichen Zellschutz.

3. Sommerhitze und Zucker = Stress für Zellen & Hormone

Besonders bei Hitze reagiert der Körper empfindlich auf stark blutzuckersteigernde Lebensmittel. Zucker, Weißmehl und Alkohol erhöhen nicht nur die Insulinausschüttung, sondern auch die Entzündungsneigung -und das kann sich im Sommer schnell in Form von unreiner Haut, Müdigkeit oder Hitzewallungen bemerkbar machen. Besser: Saisonal und bunt essen - viel Gemüse, Beeren, leicht verdauliche Eiweißquellen (z.B. Quinoa, Fisch, Hüttenkäse) und hochwertige Öle wie Lein-oder Olivenöl. Ideal sind auch kühlende Speisen wie Gurken, Melonen, Zucchini oder Minze. Sie unterstützen das thermische Gleichgewicht.

4. Bewegung im Sommer

© Getty Images

Sanft, regelmäßig und möglichst früh oder spät. Bewegung aktiviert den Lymphfluss - ein zentrales Element für den inneren Reinigungsprozess. Doch bei großer Hitze sollte man den Körper nicht zusätzlich überlasten. Ideal sind morgendliche Spaziergänge, sanftes Yoga im Schatten oder Schwimmen. Auch barfuß gehen auf Wiese oder Waldboden (Earthing) unterstützt den Stoffwechsel über vegetative Beruhigung und verbesserte Durchblutung. Wer gerne Sauna macht: Eine milde Infrarotkabine kann im Sommer den gleichen detoxfördernden Effekt haben, ohne Kreislaufstress.

5. Schwitzen

Über die Haut werden im Sommer große Mengen Flüssigkeit und damit auch Elektrolyte und Stoffwechselprodukte ausgeschieden. Wichtig: den Flüssigkeitsverlust regelmäßig ausgleichen und die Haut nicht mit synthetischen Pf legeprodukten oder Deodorants "verschließen". Trockenbürsten vor der morgendlichen Dusche, Wechselduschen und luftige Kleidung aus Naturfasern unterstützen die Haut dabei, ihrer Rolle als "Entgiftungsorgan" nachzukommen. Auch ein Bad in einem kühlen See wirkt stoffwechselaktivierend -durch Temperaturreize und Mikrozirkulation.

Detox-Expertin im Talk

Wie Sie Ihre Detox-Tage im Sommer optimal gestalten, hängt nicht nur von Ernährung und Bewegung ab, sondern auch davon, wie gut Sie mit der Hitze umgehen. Deshalb haben wir Dr. Ursula Göschl, die ärztliche Leiterin des Marienkron Retreat & Health Resort, um ergänzende Expertentipps gebeten, wie Sie Ihren Körper bei hohen Temperaturen bestmöglich unterstützen können. "Hohe Temperaturen können den Kreislauf stark belasten. Körperliche Aktivität sollte daher unbedingt an die Tageszeit und Außentemperatur angepasst werden", betont Dr. Ursula Göschl, die auch Folgendes rät:

Leichte Bewegung

Ideal sind Bewegungseinheiten in den kühlen Morgen- oder Abendstunden, ergänzt durch ausreichend Flüssigkeit und Elektrolyte. Auch die Kleidung spielt eine wichtige Rolle: "Leichte, helle und atmungsaktive Stoffe sowie eine Kopfbedeckung schützen vor Hitzestau und Sonnenstich. Ein Halstuch kann zudem helfen, Verspannungen im Nackenbereich zu vermeiden."

Gesunde Ernährung

In puncto Ernährung rät die Ärztin zu Leichtigkeit: "Frisches Gemüse, Obst, lauwarme Suppen oder gedämpfter Fisch. Solche Mahlzeiten sind in der Hitze deutlich besser verträglich. Schweres Essen erfordert eine stärkere Durchblutung der Verdauungsorgane, was Kreislaufprobleme verstärken kann." Auch bei den Getränken gilt: lieber lauwarm als eiskalt. Pfefferminztee, zimmerwarmes Wasser oder Ayran sind ideal. "Eiskalte Getränke mögen im Moment erfrischend wirken, können aber zu Halsbeschwerden oder sogar Kreislaufreaktionen führen", warnt die Medizinerin und ergänzt: "Wer stark schwitzt, braucht Mineralstoffe. Alkoholfreies Bier oder Elektrolytlösungen können helfen."

Lauwarmes Duschen, kurze Ruhepausen im Kühlen und eine achtsame Herangehensweise an Kälteanwendungen runden den Detox-Sommer ab. "Kneipp-Anwendungen, oder Kältereize müssen individuell dosiert werden, sonst kann das Gegenteil des Gewünschten eintreten. In Marienkron stimmen wir jede Therapie individuell auf den Kreislaufzustand des Gastes ab", so die Expertin.