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Bürgermeister warnt

Beliebter Badesee wegen Algenplage gesperrt

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Der Badesee Pramet (Bezirk Ried im Innkreis) ist am Montag wegen Blaualgenbefalls gesperrt worden.
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Die Bezirkshauptmannschaft Ried im Innkreis hat ein behördliches Badeverbot verordnet, da die Analyse einer Wasserprobe Cyanobakterien in einem potenziell gesundheitsschädlichen Ausmaß ergeben habe, hieß es auf der Homepage.

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Blaualgen vermehren sich besonders bei hohen Wassertemperaturen und Nährstoffgehalten stark und bilden sogenannte Cyanotoxine.

Nach Kontakt mit Blaualgen können Haut- oder Augenreizungen, Entzündungen, Übelkeit, Fieber, Erbrechen, Durchfall und Atemwegserkrankungen auftreten, warnte die Bezirkshauptmannschaft. Am Mittwoch soll das Wasser erneut untersucht werden.

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