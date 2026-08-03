Bürgermeister warnt
Beliebter Badesee wegen Algenplage gesperrt
Die Bezirkshauptmannschaft Ried im Innkreis hat ein behördliches Badeverbot verordnet, da die Analyse einer Wasserprobe Cyanobakterien in einem potenziell gesundheitsschädlichen Ausmaß ergeben habe, hieß es auf der Homepage.
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Blaualgen vermehren sich besonders bei hohen Wassertemperaturen und Nährstoffgehalten stark und bilden sogenannte Cyanotoxine.
Nach Kontakt mit Blaualgen können Haut- oder Augenreizungen, Entzündungen, Übelkeit, Fieber, Erbrechen, Durchfall und Atemwegserkrankungen auftreten, warnte die Bezirkshauptmannschaft. Am Mittwoch soll das Wasser erneut untersucht werden.
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