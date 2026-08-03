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Polizei ermittelt

Rotes Kreuz: Mitarbeiter heimlich auf Toilette gefilmt

Logos der Österreichischen Hilfsorganisationen Rotes Kreuz, Bergrettung, Wasserrettung, aufgenommen in Salzburg
© APA/BARBARA GINDL
In der Salzburger Zentrale vom Roten Kreuz wurde auf einer Männertoilette ein verstecktes Smartphone entdeckt. Die Polizei ermittelt bereits wegen illegaler Aufnahmen.
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Ein Mitarbeiter stieß zufällig auf die ungewöhnliche Entdeckung. Das Mobiltelefon war laut Ermittlern in der Decke installiert und dürfte im Dauerfilmmodus gelaufen sein. Umgehend nach dem Fund wurde die Polizei alarmiert, welche den Tatbereich sicherte und das Gerät beschlagnahmte, wie "ORF Salzburg" berichtet.

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Versteckte Kamera auf Männertoilette

Dem Bericht zufolge, gebe es laut Insidern bereits einen Tatverdächtigen. Das Rote Kreuz erstattete Anzeige und informierte alle Führungskräfte sowie die Belegschaft. Die betreffende Person wird laut Angaben der Organisation nicht mehr dort beschäftigt.

Anzeige und personelle Konsequenzen

Welche Personen auf der Toilette illegal gefilmt wurden, ist bislang noch nicht bekannt. Die Polizei bestätigte gegenüber "ORF Salzburg" eigene Ermittlungen wegen unbefugter Bildaufnahmen. Im Falle einer Verurteilung drohen bis zu sechs Monate Haft oder eine Geldstrafe. Seitens des Roten Kreuzes heißt es, dass man von einem Einzelfall ausgeht.

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