Polizei ermittelt
Rotes Kreuz: Mitarbeiter heimlich auf Toilette gefilmt
Ein Mitarbeiter stieß zufällig auf die ungewöhnliche Entdeckung. Das Mobiltelefon war laut Ermittlern in der Decke installiert und dürfte im Dauerfilmmodus gelaufen sein. Umgehend nach dem Fund wurde die Polizei alarmiert, welche den Tatbereich sicherte und das Gerät beschlagnahmte, wie "ORF Salzburg" berichtet.
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Dem Bericht zufolge, gebe es laut Insidern bereits einen Tatverdächtigen. Das Rote Kreuz erstattete Anzeige und informierte alle Führungskräfte sowie die Belegschaft. Die betreffende Person wird laut Angaben der Organisation nicht mehr dort beschäftigt.
Anzeige und personelle Konsequenzen
Welche Personen auf der Toilette illegal gefilmt wurden, ist bislang noch nicht bekannt. Die Polizei bestätigte gegenüber "ORF Salzburg" eigene Ermittlungen wegen unbefugter Bildaufnahmen. Im Falle einer Verurteilung drohen bis zu sechs Monate Haft oder eine Geldstrafe. Seitens des Roten Kreuzes heißt es, dass man von einem Einzelfall ausgeht.
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