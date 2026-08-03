Megaprojekt in Salzburg: 300 neue Wohnungen und Schulen im Klosterparkareal

SORAVIA und die Gemeinnützige Salzburger Wohnbaugesellschaft (gswb) setzen mit dem Projekt "Palais St. Josef" einen Meilenstein für günstigen Wohnraum im Salzburger Stadtgebiet. Auf einer der letzten großen innerstädtischen Entwicklungsflächen entsteht bis Ende 2028 ein neues, lebendiges Stadtquartier mit umfassender sozialer Infrastruktur.

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Die Partnerschaft zwischen dem Immobilienkonzern SORAVIA und der gswb schafft dringend benötigten Wohnraum in Salzburg. Etwa 80 Prozent des gesamten Klosterparkareals werden langfristig für den gemeinnützigen Wohnbau gesichert, um leistbare Wohnungen zu realisieren.

Das geplante Mietenniveau im geförderten Wohnbau soll bei rund 12 Euro pro Quadratmeter liegen, was für Salzburger Verhältnisse ein äußerst attraktives und günstiges Angebot darstellt.

Schulen und Kindergarten direkt im Quartier

Das Großprojekt zeichnet sich besonders durch seine umfassende soziale Infrastruktur aus. Neben dem Wohnbau steht die Ausbildung und Betreuung von Kindern im Mittelpunkt der Planungen für das Klosterparkareal.

Die wichtigsten Infrastruktur-Maßnahmen im Überblick:

Errichtung einer neuen, modernen Volksschule für die Kinder des Stadtteils

Bau einer zusätzlichen, weiteren Schule zur Stärkung des Bildungsangebotes

Integration eines modernen Kindergartens direkt im neuen Quartier

Großzügige Freiflächen und verkehrsberuhigte Zonen für Familien

Das historische Palais St. Josef

Neben dem gemeinnützigen Wohnbau und den Bildungseinrichtungen umfasst das Gesamtprojekt noch einen zweiten, historisch bedeutsamen Baustein. Das namensgebende historische Palais St. Josef wird im Zuge der Quartiersentwicklung komplett revitalisiert.

Unter strenger Berücksichtigung der denkmalgeschützten Bausubstanz entsteht hier ein freifinanziertes Wohnprojekt, das den historischen Charakter des Areals bewahrt. Die Kombination aus modernem, gefördertem Wohnraum und dem revitalisierten historischen Palais sorgt für eine harmonische Ergänzung des gesamten Areals im Herzen der Stadt.

Langfristige Sicherung für künftige Generationen

Die Beteiligten betonen die enorme Bedeutung dieser Partnerschaft und der langfristigen Vereinbarungen. Grundstücke dieser Größenordnung und in einer so zentralen Lage sind in Salzburg eine Seltenheit und stellen einen Glücksfall für die Stadtentwicklung dar.

"Mit dem Projekt 'Palais St. Josef' schaffen wir die Basis dafür, dass eine der letzten großen innerstädtischen Entwicklungsflächen Salzburgs langfristig für leistbaren Wohnraum und öffentliche Infrastruktur genutzt werden können. Gemeinsam mit der gswb entsteht hier ein Quartier, das den Bedürfnissen einer wachsenden Stadt gerecht wird und einen nachhaltigen Beitrag zur Stadtentwicklung leistet", erklärt Hans-Peter Weiss, COO von SORAVIA Real Estate.

Ferdinand Hochleitner, Geschäftsführer der gswb, verweist zudem auf die soziale Tragweite des Deals: "Grundstücke in dieser Größenordnung und in einer derart attraktiven Lage sind in Salzburg eine absolute Seltenheit. Mit dem Erwerb des Areals sichern wir langfristig eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Schaffung neuen Wohnraums. Als gemeinnützige Wohnbaugesellschaft denken wir in Generationen."

Die Fertigstellung des gesamten Projekts, das sich derzeit in einer fortgeschrittenen Planungsphase befindet, ist für Ende 2028 geplant. Ob dieses Großprojekt den angespannten Salzburger Wohnungsmarkt dauerhaft entlasten kann, werden die nächsten Jahre zeigen.