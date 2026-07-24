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In Altenmarkt

Wirbel um unterirdisches Hallenbad-Projekt

Zwei Personen schwimmen in einem Hallenbad mit ruhiger Wasseroberfläche.
© Apa/Symbolbild
Das Projekt ist Teil der Erweiterung eines Jugendgästehauses. Anrainer befürchten, dass das Vorhaben im Grünland gebaut wird.
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Pongau. Ein geplantes unterirdisches Hallenbad in Altenmarkt im Pongau sorgt für Diskussionen. Das Projekt ist Teil der Erweiterung eines Jugendgästehauses, dessen Kapazität von derzeit rund 100 auf mehr als 250 Betten ausgebaut werden soll. Die Gemeinde unterstützt die dafür notwendige raumordnungsrechtliche Einzelbewilligung.

Anrainer äußern Bedenken über den Bau

Anrainerinnen und Anrainer äußern jedoch Bedenken. Sie sorgen sich um den Entwässerungsschutz und befürchten, dass für das Vorhaben im Grünland gebaut wird. Zudem wünschen sie sich, dass die Politik die Anliegen der Nachbarschaft stärker berücksichtigt und die Betroffenen frühzeitig in die Planungen einbindet. Projektbetreiber Reinhard Thurner weist gegenüber dem ORF die Kritik zurück. Die Planungen liefen bereits seit zweieinhalb Jahren in enger Abstimmung mit der Gemeinde.

Hallenbad unter Sportfläche geplant

Das Hallenbad werde nicht im Grünland errichtet, sondern unter einer bestehenden Sportfläche. Auch alle vorgeschriebenen Abstände zu den Nachbargrundstücken würden eingehalten. Als Grund für das Vorhaben nennt Thurner fehlende Kapazitäten in der Therme Altenmarkt. Für seine Schülergruppen gebe es dort häufig keine freien Zeiten. Das eigene Hallenbad solle deshalb die Betreuung der Gäste verbessern. Gleichzeitig könnten auch Vereine und Schulen aus Altenmarkt die Anlage nutzen.

Warten auf fehlende Genehmigungen

Die Planungen sind nach Angaben des Betreibers abgeschlossen. Derzeit fehlen noch die erforderlichen Genehmigungen der Bezirkshauptmannschaft St. Johann im Pongau, bevor mit dem Bau begonnen werden kann.

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